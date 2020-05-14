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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T16:46
https://ria.ru/20200514/1571442939.html
Посольство Китая ответило на иск украинских общественников из-за COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569840202_126:143:3511:2047_1036x0_80_0_0_28d357c09af56dc1b8e1f8cefbf288e1.jpg
РИА Новости

Посольство Китая ответило на иск украинских общественников из-за COVID-19

16:46 14.05.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина в защитной маске на одной из улиц в Киеве, Украина
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Киеве, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 14 мая - РИА Новости. Посольство КНР на Украине отреагировало на иск украинской общественной организации на государственный совет Китая из-за бездействия при распространении коронавируса COVID-19, заявив, что страна является пострадавшей стороной и заслуживает сочувствия.
Украинская общественная организация ранее подала в суд на ряд министерств, чиновников и депутатов, а также на государственный совет КНР из-за бездействия при распространении коронавируса COVID-19.
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"Вирус не знает границ и может появиться в любой момент в любой точке мира. Возможно, сегодня под удар попала одна страна, но завтра, может быть, пострадает и другая. Во время эпидемии коронавируса COVID-19 Китай является пострадавшей страной, и – по логике – заслуживает сочувствия. Мы никоим образом не сторона, которая извлекла бы пользу от эпидемии, тем более не сторона, которая принесла беду другим", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства.
В тексте заявления отмечается, что относительно источника возникновения вируса "у международного сообщества на сегодня имеется немалое количество версий, и это может касаться ряда стран". Отмечается, что Китай "лишь первым в мире заявил о появлении коронавируса нового типа, и чтобы выяснить, откуда возник вирус, все еще необходимо получить точные и объективные выводы путем серьезного научного исследования".
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"Предпринятые китайским народом эффективные меры по контролю и профилактике COVID-19 позволили выиграть драгоценное время для всего мира. Мы накопили достаточный опыт и предоставили его международному сообществу в качестве полезного ориентира в борьбе с эпидемией", - сообщили в посольстве.
В посольстве добавили, что некоторые страны "в угоду личным амбициям и выгодам политизируют эпидемию, позволяют себе безответственные заявления, повсеместно распространяют информацию, которая не имеет под собой никаких оснований, дабы оклеветать и очернить Китай". "К сожалению, упомянутая выше общественная организация попалась на отравленный политический крючок", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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57250011
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Куда Конь с копытом, туда и жаба с клешнёй", про США и Украину соответственно.
14 мая, 16:54
Александр Невский
1201001
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