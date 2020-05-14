Посольство Китая ответило на иск украинских общественников из-за COVID-19

КИЕВ, 14 мая - РИА Новости. Посольство КНР на Посольство КНР на Украине отреагировало на иск украинской общественной организации на государственный совет Китая из-за бездействия при распространении коронавируса COVID-19, заявив, что страна является пострадавшей стороной и заслуживает сочувствия.

Украинская общественная организация ранее подала в суд на ряд министерств, чиновников и депутатов, а также на государственный совет КНР из-за бездействия при распространении коронавируса COVID-19

"Вирус не знает границ и может появиться в любой момент в любой точке мира. Возможно, сегодня под удар попала одна страна, но завтра, может быть, пострадает и другая. Во время эпидемии коронавируса COVID-19 Китай является пострадавшей страной, и – по логике – заслуживает сочувствия. Мы никоим образом не сторона, которая извлекла бы пользу от эпидемии, тем более не сторона, которая принесла беду другим", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства.

В тексте заявления отмечается, что относительно источника возникновения вируса "у международного сообщества на сегодня имеется немалое количество версий, и это может касаться ряда стран". Отмечается, что Китай "лишь первым в мире заявил о появлении коронавируса нового типа, и чтобы выяснить, откуда возник вирус, все еще необходимо получить точные и объективные выводы путем серьезного научного исследования".

"Предпринятые китайским народом эффективные меры по контролю и профилактике COVID-19 позволили выиграть драгоценное время для всего мира. Мы накопили достаточный опыт и предоставили его международному сообществу в качестве полезного ориентира в борьбе с эпидемией", - сообщили в посольстве.

В посольстве добавили, что некоторые страны "в угоду личным амбициям и выгодам политизируют эпидемию, позволяют себе безответственные заявления, повсеместно распространяют информацию, которая не имеет под собой никаких оснований, дабы оклеветать и очернить Китай". "К сожалению, упомянутая выше общественная организация попалась на отравленный политический крючок", - говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.