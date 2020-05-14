Более 200 россиян подали повторные заявки на вывоз с юга Вьетнама

Всего свои заявки прислали 217 человек. Из них Центральный федеральный округ, включая Москву и область - 52 человека, Северо-Западный федеральный округ, включая Петербург и область - 36 человек, УрФО - 21 человек, ЮФО - 32 человека, ДФО - семь человек, Поволжский округ - 38 человек, Сибирский округ - 31 человек.

В консульстве подчеркнули, что "эти цифры тоже примерные, потому что кто-то не прислал письмо, потому что не увидел сообщение или не хочет сейчас лететь, но хочет через две недели". По словам представителя консульства, теперь эти данные будут переданы в оперативный штаб, который на их основании будет решать, когда организовать новый вывозной рейс.