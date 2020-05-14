Более 200 россиян подали повторные заявки на вывоз с юга Вьетнама

В связи с тем, что рейс Хошимин - Петербург - Москва 12 мая был отменен из-за малого количества зарегистрировавшихся пассажиров, а на рейсе Ханой - Москва в этот же день было всего 18 человек, российские дипломаты попросили "застрявших" россиян подать новые заявки на вывоз. Четырнадцатого мая сбор повторных заявок был завершен.
Всего свои заявки прислали 217 человек. Из них Центральный федеральный округ, включая Москву и область - 52 человека, Северо-Западный федеральный округ, включая Петербург и область - 36 человек, УрФО - 21 человек, ЮФО - 32 человека, ДФО - семь человек, Поволжский округ - 38 человек, Сибирский округ - 31 человек.
"Данные по южному консульскому округу Вьетнама, то есть россияне, находящиеся от острова Фукуок до Нячанга включительно", - пояснили РИА Новости в консульстве. По оценкам дипломатов, около 90 процентов россиян, зимующих и "застрявших" во Вьетнаме, находятся на юге этой страны, то есть в консульском округе, относящемся к генконсульству в Хошимине.
В консульстве подчеркнули, что "эти цифры тоже примерные, потому что кто-то не прислал письмо, потому что не увидел сообщение или не хочет сейчас лететь, но хочет через две недели". По словам представителя консульства, теперь эти данные будут переданы в оперативный штаб, который на их основании будет решать, когда организовать новый вывозной рейс.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.