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2020-05-14T17:04
https://ria.ru/20200514/1571442003.html
Более 200 россиян подали повторные заявки на вывоз с юга Вьетнама
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РИА Новости

Более 200 россиян подали повторные заявки на вывоз с юга Вьетнама

16:33 14.05.2020 (обновлено: 17:04 14.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Свыше 200 россиян подали повторные заявки на вывоз с юга Вьетнама, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Хошимине.
В связи с тем, что рейс Хошимин - Петербург - Москва 12 мая был отменен из-за малого количества зарегистрировавшихся пассажиров, а на рейсе Ханой - Москва в этот же день было всего 18 человек, российские дипломаты попросили "застрявших" россиян подать новые заявки на вывоз. Четырнадцатого мая сбор повторных заявок был завершен.
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Всего свои заявки прислали 217 человек. Из них Центральный федеральный округ, включая Москву и область - 52 человека, Северо-Западный федеральный округ, включая Петербург и область - 36 человек, УрФО - 21 человек, ЮФО - 32 человека, ДФО - семь человек, Поволжский округ - 38 человек, Сибирский округ - 31 человек.
"Данные по южному консульскому округу Вьетнама, то есть россияне, находящиеся от острова Фукуок до Нячанга включительно", - пояснили РИА Новости в консульстве. По оценкам дипломатов, около 90 процентов россиян, зимующих и "застрявших" во Вьетнаме, находятся на юге этой страны, то есть в консульском округе, относящемся к генконсульству в Хошимине.
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В консульстве подчеркнули, что "эти цифры тоже примерные, потому что кто-то не прислал письмо, потому что не увидел сообщение или не хочет сейчас лететь, но хочет через две недели". По словам представителя консульства, теперь эти данные будут переданы в оперативный штаб, который на их основании будет решать, когда организовать новый вывозной рейс.
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