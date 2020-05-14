Вирусолог оценил способность коронавируса мутировать

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Мутация вирусов — довольно непростой процесс, заявил в интервью Мутация вирусов — довольно непростой процесс, заявил в интервью НСН руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев

Он пояснил, что этот процесс происходит не так часто, как об этом говорят. По словам Зуева, если у человека выявляют какой-то новый симптом, то сразу начинают говорить о мутации коронавируса.

"Но никто почему-то не допускает, что любая популяция гетерогенна или неоднородна — есть такой биологический закон", — отметил вирусолог.

В этом и заключается причина того, что у одних людей симптомы коронавируса не проявляются вообще, у кого-то развивается легкая степень, а у других — болезнь протекает тяжело. Возможно, у кого-то были проблемы с желудочно-кишечным трактом и вирус усугубил состояние, предположил Зуев.

По его мнению, нельзя любой симптом сваливать на мутацию вируса.

"А создается впечатление, что вирус мутирует сначала в понедельник, потом во вторник, потом в среду, а в пятницу его уже не узнать. Нет такого! Это очень сложный процесс, длительный и тяжелый", — подытожил вирусолог.

России с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 252 245 человек, 2305 пациентов умерли, более 53 тысяч выздоровели.