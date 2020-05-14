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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T18:37
https://ria.ru/20200514/1571441768.html
Вирусолог оценил способность коронавируса мутировать
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904685_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2b7607cd83503b91669f4b00c05a7385.jpg
РИА Новости

Вирусолог оценил способность коронавируса мутировать

16:38 14.05.2020 (обновлено: 18:37 14.05.2020)
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория
Лаборатория
© AP Photo / John Minchillo
Лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Мутация вирусов — довольно непростой процесс, заявил в интервью НСН руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.
Он пояснил, что этот процесс происходит не так часто, как об этом говорят. По словам Зуева, если у человека выявляют какой-то новый симптом, то сразу начинают говорить о мутации коронавируса.
"Но никто почему-то не допускает, что любая популяция гетерогенна или неоднородна — есть такой биологический закон", — отметил вирусолог.
В этом и заключается причина того, что у одних людей симптомы коронавируса не проявляются вообще, у кого-то развивается легкая степень, а у других — болезнь протекает тяжело. Возможно, у кого-то были проблемы с желудочно-кишечным трактом и вирус усугубил состояние, предположил Зуев.
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По его мнению, нельзя любой симптом сваливать на мутацию вируса.
"А создается впечатление, что вирус мутирует сначала в понедельник, потом во вторник, потом в среду, а в пятницу его уже не узнать. Нет такого! Это очень сложный процесс, длительный и тяжелый", — подытожил вирусолог.
В России с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 252 245 человек, 2305 пациентов умерли, более 53 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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