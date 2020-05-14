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2020-05-14T16:27
https://ria.ru/20200514/1571441581.html
Центр эндокринологии Минздрава возобновил плановую госпитализацию
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РИА Новости

Центр эндокринологии Минздрава возобновил плановую госпитализацию

16:27 14.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрава России вновь начал плановую госпитализацию пациентов, которая была временно приостановлена из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба центра.
"С 12 мая 2020 года в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России (Центр) возобновлена плановая госпитализация пациентов с эндокринопатиями. За первые двое суток принято 30 человек",- говорится в сообщении.
Перед госпитализацией все пациенты проходят экспресс-тестирование на COVID-19 в приёмном отделении. В четверг благодаря этому был обнаружен пациент с коронавирусом, который сразу же был отправлен на лечение в инфекционное отделение, уточнили в пресс-службе.
"Общая задача врачей-эндокринологов в период распространения инфекции – снизить вероятность осложнений и масштабируемость эндокринных заболеваний, исключить или свести к минимуму риски декомпенсации, обеспечить безопасность деятельности медицинского персонала и вернуться к привычному стилю оказания медицинских услуг, к прежним амбулаторным приемам, плановым оперативным вмешательствам, диагностике и профилактике заболеваний", - сказала директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева, слова которой приводятся в сообщении.
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Наталья МокрышеваРоссийская академия наукОбщество
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