Центр эндокринологии Минздрава возобновил плановую госпитализацию

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрава России вновь начал плановую госпитализацию пациентов, которая была временно приостановлена из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба центра.
"С 12 мая 2020 года в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России (Центр) возобновлена плановая госпитализация пациентов с эндокринопатиями. За первые двое суток принято 30 человек",- говорится в сообщении.
Перед госпитализацией все пациенты проходят экспресс-тестирование на COVID-19 в приёмном отделении. В четверг благодаря этому был обнаружен пациент с коронавирусом, который сразу же был отправлен на лечение в инфекционное отделение, уточнили в пресс-службе.
"Общая задача врачей-эндокринологов в период распространения инфекции – снизить вероятность осложнений и масштабируемость эндокринных заболеваний, исключить или свести к минимуму риски декомпенсации, обеспечить безопасность деятельности медицинского персонала и вернуться к привычному стилю оказания медицинских услуг, к прежним амбулаторным приемам, плановым оперативным вмешательствам, диагностике и профилактике заболеваний", - сказала директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева, слова которой приводятся в сообщении.