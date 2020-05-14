Центр эндокринологии Минздрава возобновил плановую госпитализацию

"С 12 мая 2020 года в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России (Центр) возобновлена плановая госпитализация пациентов с эндокринопатиями. За первые двое суток принято 30 человек",- говорится в сообщении.

Перед госпитализацией все пациенты проходят экспресс-тестирование на COVID-19 в приёмном отделении. В четверг благодаря этому был обнаружен пациент с коронавирусом, который сразу же был отправлен на лечение в инфекционное отделение, уточнили в пресс-службе.