Россия и Венесуэла готовят заседание межправительственной комиссии

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мая – РИА Новости. Россия и Венесуэла готовят очередное заседание межправительственной комиссии высокого уровня, оно может пройти в видеоформате, сообщил РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
Ранее он провел встречу с министром туризма и внешней торговли Венесуэлы Феликсом Пласенсией.
"Теперь о практических договоренностях. Основным механизмом реализации двусторонних проектов является межправительственная российско-венесуэльская комиссия высокого уровня. Сейчас готовим ее 15-е заседание. Не исключено, что оно пройдет, как это сейчас принято, в видеоформате", - сказал посол.
Подготовке комиссии будет посвящена деятельность подкомиссий - рабочих групп по ведомствам.
"Не дожидаясь, пока коронавирус отступит, продолжим проработку совместных проектов вместе с нашими венесуэльскими друзьями. Уверен, выйдем из пандемии во всеоружии", - сказал дипломат.
Мелик-Багдасаров сообщил, что вопрос о сроках очередного заседания комиссии и его формате стоит на повестке дня, даты его проведения пока не определены.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в феврале после визита в Венесуэлу говорил, что сессия комиссии высокого уровня по торгово-экономическому взаимодействию двух стран состоится в мае.
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