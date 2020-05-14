Россия и Венесуэла готовят заседание межправительственной комиссии

Министр туризма и внешней коммерции Венесуэлы Феликс Рамон Пласенсиа Гонсалес и посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров во время переговоров

© Фото : посольство РФ в Венесуэле Министр туризма и внешней коммерции Венесуэлы Феликс Рамон Пласенсиа Гонсалес и посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров во время переговоров

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мая – РИА Новости. Россия и Россия и Венесуэла готовят очередное заседание межправительственной комиссии высокого уровня, оно может пройти в видеоформате, сообщил РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик -Багдасаров.

Ранее он провел встречу с министром туризма и внешней торговли Венесуэлы Феликсом Пласенсией.

"Теперь о практических договоренностях. Основным механизмом реализации двусторонних проектов является межправительственная российско-венесуэльская комиссия высокого уровня. Сейчас готовим ее 15-е заседание. Не исключено, что оно пройдет, как это сейчас принято, в видеоформате", - сказал посол.

Подготовке комиссии будет посвящена деятельность подкомиссий - рабочих групп по ведомствам.

"Не дожидаясь, пока коронавирус отступит, продолжим проработку совместных проектов вместе с нашими венесуэльскими друзьями. Уверен, выйдем из пандемии во всеоружии", - сказал дипломат.

Мелик-Багдасаров сообщил, что вопрос о сроках очередного заседания комиссии и его формате стоит на повестке дня, даты его проведения пока не определены.