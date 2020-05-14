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2020-05-14T18:12
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Россия и Венесуэла готовят заседание межправительственной комиссии
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РИА Новости

Россия и Венесуэла готовят заседание межправительственной комиссии

16:22 14.05.2020 (обновлено: 18:12 14.05.2020)
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© Фото : посольство РФ в Венесуэле Министр туризма и внешней коммерции Венесуэлы Феликс Рамон Пласенсиа Гонсалес и посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров во время переговоров
 Министр туризма и внешней коммерции Венесуэлы Феликс Рамон Пласенсиа Гонсалес и посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров во время переговоров
© Фото : посольство РФ в Венесуэле
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мая – РИА Новости. Россия и Венесуэла готовят очередное заседание межправительственной комиссии высокого уровня, оно может пройти в видеоформате, сообщил РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
Ранее он провел встречу с министром туризма и внешней торговли Венесуэлы Феликсом Пласенсией.
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"Теперь о практических договоренностях. Основным механизмом реализации двусторонних проектов является межправительственная российско-венесуэльская комиссия высокого уровня. Сейчас готовим ее 15-е заседание. Не исключено, что оно пройдет, как это сейчас принято, в видеоформате", - сказал посол.
Подготовке комиссии будет посвящена деятельность подкомиссий - рабочих групп по ведомствам.
"Не дожидаясь, пока коронавирус отступит, продолжим проработку совместных проектов вместе с нашими венесуэльскими друзьями. Уверен, выйдем из пандемии во всеоружии", - сказал дипломат.
Мелик-Багдасаров сообщил, что вопрос о сроках очередного заседания комиссии и его формате стоит на повестке дня, даты его проведения пока не определены.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в феврале после визита в Венесуэлу говорил, что сессия комиссии высокого уровня по торгово-экономическому взаимодействию двух стран состоится в мае.
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Сергей Мелик-Багдасаров (посол России в Венесуэле)РоссияСергей ЛавровВенесуэлаВ мире
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