В Казахстане рассказали о ситуации с распространением коронавируса

АЛМА-АТА, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев коронавируса среди работников подрядных организаций на крупнейшем казахстанском месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана за минувшие сутки выросло на 25 и достигло 384, сообщил глава администрации региона Махамбет Досмухамбетов.

В среду региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщал о 359 выявленных случаях COVID-19 на Тенгизе.

"В Атырауской области по-прежнему сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация. В период с 27 марта по 14 мая в регионе было зарегистрировано 458 случаев инфекции COVID-19. На Тенгизском месторождении было выявлено 384 случая с инфекцией COVID-19. Они (заболевшие - ред.) являются работниками 33 компаний, которые были размещены в 20 общежитиях", - сказал Досмухамбетов на совещании по эпидемиологической ситуации в регионе. Его слова цитирует пресс-служба правительства.

Принимавший участие в совещании министр здравоохранения Елжан Биртанов указал на недостаточность карантинных мер, принимаемых на месторождении Тенгиз, а также отметил, что руководителям всех подрядных и субподрядных организаций необходимо усилить профилактические мероприятия и ответственность за меры по недопущению распространения инфекции.

В ходе совещания было отмечено, что после вспышки заболевания с месторождения были вывезены 17 тысяч сотрудников, их доставили до места проживания.

В Казахстане подтверждено более 5,5 тысячи случаев коронавируса, 32 из них с летальным исходом. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.

Месторождение Тенгиз разрабатывается компанией Тенгизшевройл (ТШО). ТШО была создана в 1993 году правительством Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron для разработки этого месторождения. В настоящее время Chevron принадлежит 50% ТШО, " Казмунайгазу " - 20%, ExxonMobil - 25% и LukArco (структура " Лукойла ") - 5%.