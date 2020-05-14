Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T16:22
https://ria.ru/20200514/1571441242.html
В Казахстане рассказали о ситуации с распространением коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/155287/55/1552875595_213:134:936:541_1036x0_80_0_0_ae53b9081d58dfcf7b84353ec74766f8.jpg
РИА Новости

В Казахстане рассказали о ситуации с распространением коронавируса

16:22 14.05.2020
487
© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса среди работников подрядных организаций на крупнейшем казахстанском месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана за минувшие сутки выросло на 25 и достигло 384, сообщил глава администрации региона Махамбет Досмухамбетов.
В среду региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщал о 359 выявленных случаях COVID-19 на Тенгизе.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"В Атырауской области по-прежнему сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация. В период с 27 марта по 14 мая в регионе было зарегистрировано 458 случаев инфекции COVID-19. На Тенгизском месторождении было выявлено 384 случая с инфекцией COVID-19. Они (заболевшие - ред.) являются работниками 33 компаний, которые были размещены в 20 общежитиях", - сказал Досмухамбетов на совещании по эпидемиологической ситуации в регионе. Его слова цитирует пресс-служба правительства.
Принимавший участие в совещании министр здравоохранения Елжан Биртанов указал на недостаточность карантинных мер, принимаемых на месторождении Тенгиз, а также отметил, что руководителям всех подрядных и субподрядных организаций необходимо усилить профилактические мероприятия и ответственность за меры по недопущению распространения инфекции.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
В ходе совещания было отмечено, что после вспышки заболевания с месторождения были вывезены 17 тысяч сотрудников, их доставили до места проживания.
В Казахстане подтверждено более 5,5 тысячи случаев коронавируса, 32 из них с летальным исходом. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Месторождение Тенгиз разрабатывается компанией Тенгизшевройл (ТШО). ТШО была создана в 1993 году правительством Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron для разработки этого месторождения. В настоящее время Chevron принадлежит 50% ТШО, "Казмунайгазу" - 20%, ExxonMobil - 25% и LukArco (структура "Лукойла") - 5%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ExxonMobilКоронавирусыТенгизшевройлАтырауская областьЗдоровье - ОбществоЛУКОЙЛКазахстанВ мире
Рекомендуем
Врачи
Эксперт: мир столкнулся с эпидемией, которая может затмить "испанку"
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил Китаю прекращением отношений
Медицинский персонал возле больницы в Лондоне
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 428
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Киеве, Украина
Посольство Китая ответило на иск украинских общественников из-за COVID-19
Нур-Султан
В Казахстане планируют возобновить внутреннее железнодорожное сообщение
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
Ученые обнаружили новые характерные признаки COVID-19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30463
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
В Армении подготовили около двух тысяч койкомест на фоне COVID-19
Амазонские тропические леса
Названо возможное место начала следующей пандемии
Парадные расчеты военнослужащих на торжественных мероприятиях в Минске, посвященных Дню Победы
В Словакии объяснили отставку посла, участвовавшего в праздновании 9 мая
В лаборатории
Biocad передаст вакцину от COVID-19 "Вектору" для испытаний
Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
США предупредили о вреде помощи по COVID-19 от "некоторых стран"
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал про "свет в конце тоннеля" в борьбе с COVID-19
Сергей Рябков
Рябков прокомментировал претензии США к Китаю по поводу коронавируса
Скриншот послания пилота Мой руки
В США пилот оставил в небе призыв на русском языке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
05:08Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
05:01В работе YouTube произошел сбой
05:01Эксперт рассказал, когда магазины вернутся к скидкам на продукты
04:53Эксперт рассказал, как распознать фейковый сайт по детским выплатам
04:49В Приморье начали применять уникальный метод лечения рака
04:44На Курилах выявили первый случай заражения коронавирусом
Лента новостейМолния