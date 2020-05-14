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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T18:51
https://ria.ru/20200514/1571440629.html
Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571375141_0:51:3026:1753_1036x0_80_0_0_de4432e0c1ab9ee1d6e235b422e9dc27.jpg
РИА Новости

Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ

16:12 14.05.2020 (обновлено: 18:51 14.05.2020)
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© Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШкольница во время дистанционного обучения дома
Школьница во время дистанционного обучения дома
© Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, сообщает пресс-служба ведомства.
Как напомнили в Рособрнадзоре, ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны.
Логотип ЕГЭ
13 мая, 14:49
Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
"Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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