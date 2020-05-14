Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, сообщает пресс-служба ведомства.
Как напомнили в Рособрнадзоре, ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны.
13 мая, 14:49Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
"Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.
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