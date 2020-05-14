РПЦ открыла 96 горячих линий помощи в регионах в связи с коронавирусом

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Русская православная церковь создала в России и странах СНГ 96 горячих линий помощи в связи с эпидемией коронавируса, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.

"96 епархиальных горячих линий в России, Белоруссии, Киргизии, Казахстане и Узбекистане принимают просьбы о помощи от нуждающихся людей во время пандемии коронавируса. Горячие линии действуют как в крупных городах вроде Москвы, Алма-Аты, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Тюмени, Казани, так и в небольших – Серове, Ахтубинске, Балашове и Армавире", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все нуждающиеся "вне зависимости от вероисповедания, гражданства и национальности" могут обратиться за социальной, информационной и духовной помощью по телефонам горячих линий, список которых опубликован на сайте Синодального отдела по благотворительности.

Одной из первых заработала горячая линия в Москве (на базе справочной службы "Милосердия"), ее операторы сейчас принимают более 1500 звонков в неделю, рассказали в синодальном отделе.

Помочь на горячих линиях готовы всем, но "в первую очередь просьбы принимают от пожилых одиноких людей, малообеспеченных семей, взрослых и детей с хроническими заболеваниями, тяжелобольных и людей с ограниченными возможностями", отмечается в сообщении.

"Также помощь оказывается людям, которые в связи с кризисной ситуацией потеряли работу или у них резко снизился уровень дохода, людям, которые не в состоянии сами в новых условиях покупать продукты, лекарства, предметы первой необходимости. Кроме того, по телефону горячей линии любой человек может пригласить священника для совершения церковных Таинств", - подытожили в синодальном отделе.