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Религия и мировоззрение
2020-05-14T16:14
https://ria.ru/20200514/1571440571.html
РПЦ открыла 96 горячих линий помощи в регионах в связи с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571184031_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_64cbb396fa082db6f0a429eb4d65ec28.jpg
РИА Новости

РПЦ открыла 96 горячих линий помощи в регионах в связи с коронавирусом

16:13 14.05.2020 (обновлено: 16:14 14.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаДевушка получила отказ на цифровой пропуск на портале государственных услуг Москвы
Девушка получила отказ на цифровой пропуск на портале государственных услуг Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Русская православная церковь создала в России и странах СНГ 96 горячих линий помощи в связи с эпидемией коронавируса, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.
"96 епархиальных горячих линий в России, Белоруссии, Киргизии, Казахстане и Узбекистане принимают просьбы о помощи от нуждающихся людей во время пандемии коронавируса. Горячие линии действуют как в крупных городах вроде Москвы, Алма-Аты, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Тюмени, Казани, так и в небольших – Серове, Ахтубинске, Балашове и Армавире", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все нуждающиеся "вне зависимости от вероисповедания, гражданства и национальности" могут обратиться за социальной, информационной и духовной помощью по телефонам горячих линий, список которых опубликован на сайте Синодального отдела по благотворительности.
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Одной из первых заработала горячая линия в Москве (на базе справочной службы "Милосердия"), ее операторы сейчас принимают более 1500 звонков в неделю, рассказали в синодальном отделе.
Помочь на горячих линиях готовы всем, но "в первую очередь просьбы принимают от пожилых одиноких людей, малообеспеченных семей, взрослых и детей с хроническими заболеваниями, тяжелобольных и людей с ограниченными возможностями", отмечается в сообщении.
"Также помощь оказывается людям, которые в связи с кризисной ситуацией потеряли работу или у них резко снизился уровень дохода, людям, которые не в состоянии сами в новых условиях покупать продукты, лекарства, предметы первой необходимости. Кроме того, по телефону горячей линии любой человек может пригласить священника для совершения церковных Таинств", - подытожили в синодальном отделе.
Ранее в Русской православной церкви сообщили о возможности поговорить со священником в группе в соцсети "Одноклассники" (https://ok.ru/apogovori).
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