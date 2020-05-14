В Алуште хотят установить скульптуру Салаховой, посвященную медикам

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Известная галеристка и художница Известная галеристка и художница Айдан Салахова рассказала РИА Новости, что ее работу, посвященную самопожертвованию медиков во время борьбы с пандемией, приобрел бизнесмен Александр Лебедев и ее планируют установить в парке Алушты

Ранее Лебедев опубликовал в Instagram фотографию мраморной скульптуры, которая представляет из себя белую драпировку в виде буквы "M", и обратился к россиянам с вопросом: "Вы готовы поддержать установку такого памятника, посвященного самопожертвованию медиков во время борьбы с пандемией?".

"Скульптура была выставлена в Италии , на площади в Карраре. Эта ниспадающая ткань напоминает букву "М". После карантина в реабилитационном центре Царицыно (Салахова оказалась в больнице на карантине после прилета из Италии - ред.) я была потрясена работой медиков, героические люди. У меня возникла идея, я ей поделилась с владельцем галереи "Триумф" Емелей Захаровым, он рассказал Лебедеву, и тот решил ее приобрести", - рассказала Салахова.

Скульптура высотой 2,6 метра и весом 2 тонны сделана из каррарского мрамора (из этого мрамора высечен "Давид" Микеланджело). "Ее планируется установить в парке в Алуште. Приятно, что моя большая работа единственная будет установлена в России как посвящение медикам. Сейчас мы выясняем, когда возможна транспортировка из Италии, организовываем транспортировку. Моя студия в Карраре уже открылась 4 мая, люди уже вышли на работу", - рассказала Салахова.

Она отметила, что скульптура уже прошла "пробу на площади" - она безопасна для детей и может быть выставлена в публичном месте.