Трамп пригрозил Китаю прекращением отношений

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты могли бы полностью прекратить отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом, заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
"Мы много чего могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения. <...> Если бы вы это сделали, что бы произошло? Вы бы сэкономили 500 миллиардов долларов, если бы полностью разорвали отношения".
Так глава государства ответил на просьбу ведущей прокомментировать предложение одного из американских сенаторов, который допустил, что Вашингтон мог бы перестать выдавать визы китайским студентам. Трамп также отметил, что у него хорошие отношения с лидером КНР Си Цзиньпином, но сейчас он не хочет ему звонить.
Ранее республиканец Линдси Грэм сообщил, что внес в сенат законопроект "Об ответственности за COVID-19" о санкциях против Китая за распространение коронавируса. Документ предлагает ввести ограничения, если Пекин не предоставит полного отчета о возникновении вспышки заболевания. За него проголосовали еще восемь сенаторов-республиканцев.
8 апреля, 08:00Китай ждет "расплата за вирус"
Китайская сторона выразила решительный протест, назвав проект игнорирующим факты и допустив введение ответных санкций.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что Москва считает беспочвенными обвинения Соединенных Штатов: по его мнению, нет никаких оснований упрекать Китай в несвоевременных, неправильных или неадекватных действиях на протяжении всей эпидемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.