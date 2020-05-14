Путин поручил выстроить систему подготовки кадров в области генетики

"У студентов вузов, специалистов, молодых исследователей должны быть возможности получать передовые знания в области генетики, постоянно приобретать новые компетенции. Поэтому с учётом стремительного развития генетических технологий необходимо выстроить современную систему подготовки кадров... И сохраняя фундаментальность образования, обеспечить непрерывный процесс обновления образовательных программ", - говорится в стенограмме.