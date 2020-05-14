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2020-05-14T17:35
https://ria.ru/20200514/1571440210.html
Путин поручил выстроить систему подготовки кадров в области генетики
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РИА Новости

Путин поручил выстроить систему подготовки кадров в области генетики

16:21 14.05.2020 (обновлено: 17:35 14.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил выстроить современную систему подготовки кадров в области генетических исследований, соответствующая стенограмма опубликована на сайте Кремля.
"У студентов вузов, специалистов, молодых исследователей должны быть возможности получать передовые знания в области генетики, постоянно приобретать новые компетенции. Поэтому с учётом стремительного развития генетических технологий необходимо выстроить современную систему подготовки кадров... И сохраняя фундаментальность образования, обеспечить непрерывный процесс обновления образовательных программ", - говорится в стенограмме.
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