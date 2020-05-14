В Госдуме попросили ФСС разъяснить россиянам правила получения выплат

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) попросил главу Фонда социального страхования (ФСС) разъяснить гражданам правила получения положенных им выплат, разместив на сайте фонда такую памятку, сообщила пресс-служба парламентария.
Соответствующее письмо было направлено главе фонда Андрею Кигиму.
"В мой адрес поступают обращения от граждан, которые обеспокоены возможными затруднениями при получении ими выплат по обязательному социальному страхованию в случае отсутствия у предприятия необходимых средств. Полагаю, это связано с недостаточной информированностью граждан о возможности получения указанных выплат непосредственно из территориальных органов Фонда социального страхования РФ", - пояснил Нилов в своем письме.
"С учетом безусловной востребованности этой темы прошу вас дать поручение разработать и разместить на официальном сайте Фонда социального страхования Российской Федерации (fss.ru) краткую и доступную памятку о порядке получения гражданами указанных выплат из территориальных органов ФСС", - предложил парламентарий.
Со своей стороны Нилов сообщил, что эта информация будет также размещена на официальном сайте комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
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