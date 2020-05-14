Департамент образования Москвы оценил рекомендации о переменах в школах

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Часть рекомендаций Роспотребнадзора использовалась в школах еще до их публикации, заявили в Департаменте образования и науки города Москвы.
Как сообщил "Вечерней Москве" начальник Управления развития кадрового потенциала системы образования Илья Новокрещенов, наибольшую сложность для школ представляют индивидуальные расписания для каждого класса.
"Понятно, для чего это делается. Чтобы дети не высыпали всей гурьбой на перемены, не перемешивались друг с другом, повышая риск передачи болезни. Сделать это непросто, но возможно. С начальными классами легко: они и так сидят в собственных кабинетах с одной учительницей. Со старшеклассниками труднее: придется корректировать расписания учеников, учителей, чтобы все обучались в собственном режиме, в его же рамках выходили на прогулки, в столовую", — отметил Новокрещенов.
При этом он подчеркнул, что рекомендации Роспотребнадзора нацелены на очный формат обучения, от которого школы временно отказались.
Ранее ведомство опубликовало рекомендации для различных сфер деятельности и организаций в рамках борьбы с распространением коронавируса. Так, школам рекомендовали пересмотреть расписания, чтобы первые уроки в разных классах начинались в разное время. Помимо этого, за каждым классом должно быть закреплено отдельное учебное помещение, а общение школьников из разных классов на переменах должно быть исключено. Также в ведомстве рекомендовали стараться организовывать обучение на открытом воздухе.
В России число зараженных коронавирусом превысило 252 тысячи человек, 53 тысячи пациентов выздоровели, 2305 человек скончались.
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