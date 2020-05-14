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2020-05-14T16:09
https://ria.ru/20200514/1571439537.html
Департамент образования Москвы оценил рекомендации о переменах в школах
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РИА Новости

Департамент образования Москвы оценил рекомендации о переменах в школах

15:55 14.05.2020 (обновлено: 16:09 14.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСанитарная обработка класса в школе
Санитарная обработка класса в школе
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Часть рекомендаций Роспотребнадзора использовалась в школах еще до их публикации, заявили в Департаменте образования и науки города Москвы.
Как сообщил "Вечерней Москве" начальник Управления развития кадрового потенциала системы образования Илья Новокрещенов, наибольшую сложность для школ представляют индивидуальные расписания для каждого класса.
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"Понятно, для чего это делается. Чтобы дети не высыпали всей гурьбой на перемены, не перемешивались друг с другом, повышая риск передачи болезни. Сделать это непросто, но возможно. С начальными классами легко: они и так сидят в собственных кабинетах с одной учительницей. Со старшеклассниками труднее: придется корректировать расписания учеников, учителей, чтобы все обучались в собственном режиме, в его же рамках выходили на прогулки, в столовую", — отметил Новокрещенов.
При этом он подчеркнул, что рекомендации Роспотребнадзора нацелены на очный формат обучения, от которого школы временно отказались.
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Ранее ведомство опубликовало рекомендации для различных сфер деятельности и организаций в рамках борьбы с распространением коронавируса. Так, школам рекомендовали пересмотреть расписания, чтобы первые уроки в разных классах начинались в разное время. Помимо этого, за каждым классом должно быть закреплено отдельное учебное помещение, а общение школьников из разных классов на переменах должно быть исключено. Также в ведомстве рекомендовали стараться организовывать обучение на открытом воздухе.
В России число зараженных коронавирусом превысило 252 тысячи человек, 53 тысячи пациентов выздоровели, 2305 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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