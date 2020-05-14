Департамент образования Москвы оценил рекомендации о переменах в школах

"Понятно, для чего это делается. Чтобы дети не высыпали всей гурьбой на перемены, не перемешивались друг с другом, повышая риск передачи болезни. Сделать это непросто, но возможно. С начальными классами легко: они и так сидят в собственных кабинетах с одной учительницей. Со старшеклассниками труднее: придется корректировать расписания учеников, учителей, чтобы все обучались в собственном режиме, в его же рамках выходили на прогулки, в столовую", — отметил Новокрещенов.