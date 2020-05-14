На Украине разрешили работу рынков, закрытых из-за коронавируса

КИЕВ, 14 мая - РИА Новости. Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в четверг позволил возобновить работу непродовольственных рынков, закрытых ранее из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба правительства.
Ранее за открытие непродовольственных рынков высказался президент Украины Владимир Зеленский.
"Кабинет министров Украины принял изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года, которые позволят возобновить работу непродовольственных рынков. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в четверг, 14 мая", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов. Решение вступит в силу после опубликования на официальных ресурсах.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, однако позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. С понедельника власти ослабили ограничительные меры, позволив работать магазинам и летним площадкам ресторанов и кафе, кроме того, был снят запрет на посещение парков.
Ранее кабмин Украины разрешил работу продуктовых рынков во время карантина. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что работу рынков на Украине после их открытия будет контролировать Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, им ежедневно будут предоставлять разрешение на работу на следующий день.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.