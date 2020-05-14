Депутат Рады обвинил Зеленского во вредительстве из-за ситуации с МВФ

"Еще одно дно"? На Украине недовольны новыми условиями МВФ МВФ вновь обманул Украину, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Комментируя в эфире радио Sputnik это заявление, политолог Иван Мезюхо отметил, что в Киеве немало политиков, которые лоббируют интересы фонда.