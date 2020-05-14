Депутат Рады обвинил Зеленского во вредительстве из-за ситуации с МВФ

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен отстаивать законопроекты, направленные на увеличение социальных выплат, а не лоббировать законы в угоду Международному валютному фонду, которые вредят стране, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Ростислав Дубовой.
Парламент Украины в среду принял закон, который сделает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Закон еще должен подписать президент. Принятие этого документа является критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом.
"Глава государства ни разу не поддержал законопроекты об увеличении заработной платы, пенсий и других социальных пособий, которые подавала фракция партии "Оппозиционная платформа - за жизнь". При этом президент снова приехал проконтролировать принятие законопроекта для Международного валютного фонда. Зачем принимать эти законы, если МВФ пересматривает условия кредитования не в пользу Украины? Это же вредительство по отношению к собственной стране", - написал Дубовой на своей странице в Facebook в четверг.
Он также считает, что в условиях кризиса необходимо установить мораторий на выплаты по внешним займам.
Вчера, 04:06На Украине раскрыли новый обман МВФ
"Власть должна жестко отстаивать национальные интересы Украины перед МВФ – нужно требовать моратория на выплаты внешних долгов. Также должен быть усилен парламентский контроль в отношении переговоров кабинета министров и Нацбанка с международными финансовыми институтами", - подытожил политик.
Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Министерство финансов Украины сообщало, что правительство страны планирует завершить переговоры с МВФ о новой программе на этой неделе, формат ее еще обсуждается. Украина обсуждает с МВФ программу финансирования stand-by на сумму 5 миллиардов долларов в течение 2020-2021 годов.
Вчера, 10:46Сказано в эфире"Еще одно дно"? На Украине недовольны новыми условиями МВФМВФ вновь обманул Украину, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Комментируя в эфире радио Sputnik это заявление, политолог Иван Мезюхо отметил, что в Киеве немало политиков, которые лоббируют интересы фонда.