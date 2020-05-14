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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T15:46
https://ria.ru/20200514/1571438583.html
Ученые показали эффективность лечения "цитокинового шторма" при COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_0:2:3000:1690_1036x0_80_0_0_226853898c5c76040ca297dc96b37ca9.jpg
РИА Новости

Ученые показали эффективность лечения "цитокинового шторма" при COVID-19

15:46 14.05.2020
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© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV
© AP Photo / CDC
Коронавирус 2019-nCoV. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сотрудники Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук (Москва), используя генномодифицированных (так называемых "гуманизированных") лабораторных мышей, показали эффективность комбинированной терапии "цитокинового шторма" - тяжелого осложнения коронавирусной инфекции, сообщил директор института академик Александр Макаров.
Наличие лабораторных животных, организмы которых с помощью генетически технологий "имитируют" человеческий организм, незаменимо с точки зрения испытаний новых средств лечения тех или иных болезней.
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"Мы работаем с мышками, которые имеют гуманизацию. То есть, это означает, что часть генов заменена на человеческие гены", - сказал Макаров в четверг на совещании по развитию генетических технологий в РФ, которое проводит президент России Владимир Путин.
"С одной из таких мышек мы сделали гуманизацию генов цитокинов для исследования так называемого "цитокинового шторма", который вызывается в основном интерлейкином-6. И в этих мышках уже показана эффективность некой комбинированной терапии блокаторами цитокинов для лечения этого респираторного заболевания", - добавил Макаров.
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"Цитокиновый шторм" - воспалительная реакция в организме, при которой уровень цитокинов (молекул, "дирижирующих" иммунной реакцией) в крови резко возрастает, что приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма. Следствием этого может стать разрушение тканей и органов, и, как следствие, гибель организма.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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