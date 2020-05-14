Ученые показали эффективность лечения "цитокинового шторма" при COVID-19

Наличие лабораторных животных, организмы которых с помощью генетически технологий "имитируют" человеческий организм, незаменимо с точки зрения испытаний новых средств лечения тех или иных болезней.

"Мы работаем с мышками, которые имеют гуманизацию. То есть, это означает, что часть генов заменена на человеческие гены", - сказал Макаров в четверг на совещании по развитию генетических технологий в РФ, которое проводит президент России Владимир Путин

"С одной из таких мышек мы сделали гуманизацию генов цитокинов для исследования так называемого "цитокинового шторма", который вызывается в основном интерлейкином-6. И в этих мышках уже показана эффективность некой комбинированной терапии блокаторами цитокинов для лечения этого респираторного заболевания", - добавил Макаров.

"Цитокиновый шторм" - воспалительная реакция в организме, при которой уровень цитокинов (молекул, "дирижирующих" иммунной реакцией) в крови резко возрастает, что приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма. Следствием этого может стать разрушение тканей и органов, и, как следствие, гибель организма.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.