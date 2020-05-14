В Саратовской области почти 40 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ

САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Почти 40 пациентов с коронавирусом в Почти 40 пациентов с коронавирусом в Саратовской области подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Всего в области лабораторно подтверждены 1413 случаев заражения коронавирусом, в том числе 96 за последние сутки. Скончались 27 пациентов с COVID-19, выздоровели 325 человек.

"Из тех пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии, 93 человека находятся на кислородной поддержке и 36 на аппаратах ИВЛ, из них 29 на инвазивной ИВЛ и семь - на неинвазивной", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

Он отметил, что в настоящее время в стационарах находится 571 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, из них 454 пациента с пневмонией, обусловленной COVID-19, еще 490 человек проходят лечение амбулаторно, в условиях домашней самоизоляции.