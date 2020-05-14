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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T15:37
https://ria.ru/20200514/1571438035.html
В Саратовской области почти 40 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:281:3053:1998_1036x0_80_0_0_f5e214f208b32924a0af3d10941d8af9.jpg
РИА Новости

В Саратовской области почти 40 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ

15:37 14.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Почти 40 пациентов с коронавирусом в Саратовской области подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 1413 случаев заражения коронавирусом, в том числе 96 за последние сутки. Скончались 27 пациентов с COVID-19, выздоровели 325 человек.
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"Из тех пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии, 93 человека находятся на кислородной поддержке и 36 на аппаратах ИВЛ, из них 29 на инвазивной ИВЛ и семь - на неинвазивной", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он отметил, что в настоящее время в стационарах находится 571 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, из них 454 пациента с пневмонией, обусловленной COVID-19, еще 490 человек проходят лечение амбулаторно, в условиях домашней самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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