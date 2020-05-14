Правительство обсудило помощь для пострадавших от коронавируса отраслей

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Помощь россиянам в возвращении на родину на фоне ситуации с коронавирусом из-за границы и субсидии на кредитные программы для пострадавших от COVID-19 отраслей обсудили на заседании правительства, сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что заседание прошло в режиме видеоконференции под руководством исполняющего обязанности председателя правительства – первого вице-премьер Андрея Белоусова.
"Участники заседания обсудили выделение бюджетных средств на реализацию кредитной программы поддержки занятости для организаций из отраслей, пострадавших от коронавируса, а также на оказание помощи российским гражданам, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться на родину из-за сложной эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании также рассматривались поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на снижение издержек предприятий, безвозмездно передающих имущество и продовольственные товары больницам и социально ориентированным НКО, выделение средств на доплаты сотрудникам соцучреждений и медикам, работающим с больными COVID-19.
В заседании приняли участие вице-премьеры Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, а также министры Евгений Дитрих, Евгений Зиничев, Дмитрий Кобылкин, Владимир Колокольцев, Антон Котяков, Сергей Кравцов, Сергей Лавров, Ольга Любимова, Денис Мантуров, Олег Матыцин, Михаил Мурашко, Александр Новак, Дмитрий Патрушев, Максим Решетников, Антон Силуанов, Валерий Фальков, Константин Чуйченко, Максут Шадаев, Сергей Шойгу, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.