Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T15:37
https://ria.ru/20200514/1571437960.html
Правительство обсудило помощь для пострадавших от коронавируса отраслей
https://cdn22.img.ria.ru/images/155341/48/1553414820_0:0:2980:1677_1036x0_80_0_0_36c7aabcd3ddf93c0a39d8c3fe990ef6.jpg
РИА Новости

Правительство обсудило помощь для пострадавших от коронавируса отраслей

15:37 14.05.2020
145
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Помощь россиянам в возвращении на родину на фоне ситуации с коронавирусом из-за границы и субсидии на кредитные программы для пострадавших от COVID-19 отраслей обсудили на заседании правительства, сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что заседание прошло в режиме видеоконференции под руководством исполняющего обязанности председателя правительства – первого вице-премьер Андрея Белоусова.
Как правительство и ЦБ помогут населению и бизнесу пережить пандемию
19 марта, 12:27
Коронавирусу вопреки: как государство поддержит население и бизнес
"Участники заседания обсудили выделение бюджетных средств на реализацию кредитной программы поддержки занятости для организаций из отраслей, пострадавших от коронавируса, а также на оказание помощи российским гражданам, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться на родину из-за сложной эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании также рассматривались поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на снижение издержек предприятий, безвозмездно передающих имущество и продовольственные товары больницам и социально ориентированным НКО, выделение средств на доплаты сотрудникам соцучреждений и медикам, работающим с больными COVID-19.
Господдержка россиян во время пандемии
2 апреля, 13:53Распространение нового коронавируса
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
В заседании приняли участие вице-премьеры Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, а также министры Евгений Дитрих, Евгений Зиничев, Дмитрий Кобылкин, Владимир Колокольцев, Антон Котяков, Сергей Кравцов, Сергей Лавров, Ольга Любимова, Денис Мантуров, Олег Матыцин, Михаил Мурашко, Александр Новак, Дмитрий Патрушев, Максим Решетников, Антон Силуанов, Валерий Фальков, Константин Чуйченко, Максут Шадаев, Сергей Шойгу, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей КравцовЭльвира НабиуллинаДенис МантуровОбщество
Рекомендуем
Путин пошутил о пугающем образе гуманизированных мышей
Путин рассказал о чувстве благоговения после доклада генетиков о мышах
Бортпроводница в салоне самолета
В России авиапассажиров будут рассаживать с дистанцией
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
В Саратовской области почти 40 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ
В больнице
В Екатеринбурге выписавший пенсионерку с COVID главврач получил выговор
Коронавирус 2019-nCoV
Ученые показали эффективность лечения "цитокинового шторма" при COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал задачи готовящегося плана развития экономики
Президент РФ Владимир Путин
Путин заслушает доклады о разработках в области генетических технологий
Александр Шохин
РСПП подготовит предложения по выходу из кризиса
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков осудил попытки использовать COVID-19 для подрыва механизмов ООН
Ослабление карантинного режима на Украине
На Украине разрешили работу рынков, закрытых из-за коронавируса
Жители в центральной части Филиппин.14 мая 2020
Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за тайфуна "Амбо"
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал связать научные коллекции в сеть биоресурсных центров
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин (справа) читает молитву в Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
Мусульман призвали с иудеями и христианами молиться о завершении эпидемии
Девушка работает за ноутбуком
Роструд оценил возможность понижения зарплаты при переводе на удаленку
Сергей Рябков
Россия обеспокоена использованием темы COVID-19 для сведения счетов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30В Приморье число заболевших COVID-19 возросло до 1110 человек
06:27В Узбекистане карантин продлили до первого июня
06:23В Новосибирской области выявили 71 случай COVID-19
06:12В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая COVID-19
06:08Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
Лента новостейМолния