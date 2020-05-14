Правительство обсудило помощь для пострадавших от коронавируса отраслей

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Помощь россиянам в возвращении на родину на фоне ситуации с коронавирусом из-за границы и субсидии на кредитные программы для пострадавших от Помощь россиянам в возвращении на родину на фоне ситуации с коронавирусом из-за границы и субсидии на кредитные программы для пострадавших от COVID-19 отраслей обсудили на заседании правительства, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что заседание прошло в режиме видеоконференции под руководством исполняющего обязанности председателя правительства – первого вице-премьер Андрея Белоусова.

"Участники заседания обсудили выделение бюджетных средств на реализацию кредитной программы поддержки занятости для организаций из отраслей, пострадавших от коронавируса, а также на оказание помощи российским гражданам, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться на родину из-за сложной эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании также рассматривались поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на снижение издержек предприятий, безвозмездно передающих имущество и продовольственные товары больницам и социально ориентированным НКО, выделение средств на доплаты сотрудникам соцучреждений и медикам, работающим с больными COVID-19.