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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T15:35
https://ria.ru/20200514/1571437453.html
Гастроэнтерологи отреагировали на сообщения о новом симптоме коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159174_0:83:3042:1794_1036x0_80_0_0_6ecd443c9219e2e32e3a32cade2e24e3.jpg
РИА Новости

Гастроэнтерологи отреагировали на сообщения о новом симптоме коронавируса

15:36 14.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Семен Раппопорт в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" усомнился в связи коронавируса с серозным перитонитом. "

"Наверное, это какая-то ложная информация, потому что никакого отношения к вирусу перитонит не имеет абсолютно. Перитонит появляется, когда есть воспаление предметное <…> COVID-19 — воздушная инфекция. Когда серозная оболочка начинает страдать, здесь совсем другое", — отметил врач.

Гастроэнтеролог, гепатолог Павел Богомолов также посчитал появление перитонита необычным для клинической картины коронавирусной инфекции.
"Если это правда, это является отражением активности воспаления в целом <…> Скорее всего, отражение мощнейшего цитокинового шторма, отражение тяжести заболевания и неблагоприятного прогноза. В любом случае, если нет повреждения полых органов, это не является показателем для хирургического вмешательства", — добавил он.
Ранее врачи Федерального медико-биологического агентства обнаружили у двух пациентов с COVID-19 наличие жидкости в брюшной полости. В агентстве отметили, что воспаление может возникать вследствие системного ответа на вирусную инфекцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Общество
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