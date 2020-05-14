Гастроэнтерологи отреагировали на сообщения о новом симптоме коронавируса

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Семен Раппопорт в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" усомнился в связи коронавируса с серозным перитонитом. "
"Наверное, это какая-то ложная информация, потому что никакого отношения к вирусу перитонит не имеет абсолютно. Перитонит появляется, когда есть воспаление предметное <…> COVID-19 — воздушная инфекция. Когда серозная оболочка начинает страдать, здесь совсем другое", — отметил врач.
Гастроэнтеролог, гепатолог Павел Богомолов также посчитал появление перитонита необычным для клинической картины коронавирусной инфекции.
"Если это правда, это является отражением активности воспаления в целом <…> Скорее всего, отражение мощнейшего цитокинового шторма, отражение тяжести заболевания и неблагоприятного прогноза. В любом случае, если нет повреждения полых органов, это не является показателем для хирургического вмешательства", — добавил он.
Ранее врачи Федерального медико-биологического агентства обнаружили у двух пациентов с COVID-19 наличие жидкости в брюшной полости. В агентстве отметили, что воспаление может возникать вследствие системного ответа на вирусную инфекцию.
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