Гастроэнтерологи отреагировали на сообщения о новом симптоме коронавируса

"Наверное, это какая-то ложная информация, потому что никакого отношения к вирусу перитонит не имеет абсолютно. Перитонит появляется, когда есть воспаление предметное <…> COVID-19 — воздушная инфекция. Когда серозная оболочка начинает страдать, здесь совсем другое", — отметил врач.

"Если это правда, это является отражением активности воспаления в целом <…> Скорее всего, отражение мощнейшего цитокинового шторма, отражение тяжести заболевания и неблагоприятного прогноза. В любом случае, если нет повреждения полых органов, это не является показателем для хирургического вмешательства", — добавил он.