В России выявили нетипичный симптом коронавируса

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Врачи Федерального медико-биологического агентства столкнулись с нетипичным течением коронавирусной инфекции — у двух пациентов наблюдался серозный перитонит, сообщила пресс-служба ФМБА.
В лечебные учреждения ФМБА России, перепрофилированные под прием коронавирусных больных, поступили два пациента с нетипичным течением COVID-19, в процессе лечения у них появилась отрицательная динамика в виде "острого живота", повышения температуры тела. Пациентам была выполнена диагностическая лапароскопия, в результате которой было выявлено наличие жидкости в брюшной полости, пояснили в пресс-службе.
"По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита", — говорится в сообщении.
Вероятно, такое воспаление может возникать вследствие системного ответа на вирусную инфекцию, предположили в ФМБА.
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