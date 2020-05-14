Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T11:20
https://ria.ru/20200514/1571415830.html
В России выявили нетипичный симптом коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571154653_0:331:3052:2048_1036x0_80_0_0_7ab52e0dcbbe5a00c789fa01a88fd45d.jpg
РИА Новости

В России выявили нетипичный симптом коронавируса

09:53 14.05.2020 (обновлено: 11:20 14.05.2020)
170460
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА России
Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА России
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА России
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Врачи Федерального медико-биологического агентства столкнулись с нетипичным течением коронавирусной инфекции — у двух пациентов наблюдался серозный перитонит, сообщила пресс-служба ФМБА.
В лечебные учреждения ФМБА России, перепрофилированные под прием коронавирусных больных, поступили два пациента с нетипичным течением COVID-19, в процессе лечения у них появилась отрицательная динамика в виде "острого живота", повышения температуры тела. Пациентам была выполнена диагностическая лапароскопия, в результате которой было выявлено наличие жидкости в брюшной полости, пояснили в пресс-службе.
Врачи
04:08Распространение нового коронавируса
Врач рассказал о поразительной скорости ухудшения состояния при COVID-19
"По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита", — говорится в сообщении.
Вероятно, такое воспаление может возникать вследствие системного ответа на вирусную инфекцию, предположили в ФМБА.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12627531696
Обсудить 10
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Популярные комментарии
С 2003 года с этим типом гриппа так и не разобрались.
14 мая, 10:45
Серёжа Ш
17021018
Ну конечно везде типично, а в России всегда нетипично, всегда какой-то особый путь о котором никто ничего не знает.
14 мая, 11:50
renics nikoros
17701012
Рекомендуем
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Врач и пациенты в больнице
В России за сутки коронавирус выявили у 9974 человек
Сотрудник НИИ в лаборатории
Академик рассказал о "военном" сценарии вакцинации от коронавируса
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Вход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США
NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Наталья Поклонская
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Врачи
Врач рассказал о поразительной скорости ухудшения состояния при COVID-19
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
В России могут пойти по "военному пути" вакцинации от коронавируса
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:36Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за тайфуна "Амбо"
15:36Гастроэнтерологи отреагировали на сообщения о новом симптоме коронавируса
15:35В Екатеринбурге выписавший пенсионерку с COVID главврач получил выговор
15:31Из Москвы во Франкфурт вылетел вывозной рейс со 174 пассажирами на борту
15:31Суд отменил продление ареста адвокату Хасавову
15:30В Башкирии в мусорном баке нашли младенца
15:29В России расшифровали геном 65 изолятов коронавируса
15:28"Вектор" получит модифицированных мышей для испытания вакцины от COVID-19
15:28"Вектор" рассчитывает выйти на производство вакцины от оспы в 2021 году
15:26В Армении с 25 мая вводят масочный режим
15:26Путин надеется, что вакцину против COVID-19 зарегистрируют в сентябре
15:23В Пермском крае приостановили установку аппаратов ИВЛ "Авента-М"
15:22Собянин предупредил о риске при ослаблении режима самоизоляции
15:20Названы самые густонаселенные регионы Европы
15:18В ЕР прокомментировали ролик ульяновского депутата с бензопилой
15:17В Петербурге развернули более 6,2 тысячи коек для пациентов с COVID-19
15:15В РПЦ призвали освободить задержанных в Черногории священнослужителей
15:14Более 110 человек вылетели в Россию на вывозном рейсе с Тенерифе
15:13Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
15:13Россия и Италия планируют лечить COVID-19 препаратами из плазмы крови
Лента новостейМолния