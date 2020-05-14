В России выявили нетипичный симптом коронавируса

В лечебные учреждения ФМБА России, перепрофилированные под прием коронавирусных больных, поступили два пациента с нетипичным течением COVID-19, в процессе лечения у них появилась отрицательная динамика в виде "острого живота", повышения температуры тела. Пациентам была выполнена диагностическая лапароскопия, в результате которой было выявлено наличие жидкости в брюшной полости, пояснили в пресс-службе.