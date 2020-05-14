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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T15:17
https://ria.ru/20200514/1571436095.html
В Петербурге развернули более 6,2 тысячи коек для пациентов с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571363231_0:85:819:546_1036x0_80_0_0_ec7c489e32b3423495cc99a635774bde.jpg
РИА Новости

В Петербурге развернули более 6,2 тысячи коек для пациентов с COVID-19

15:17 14.05.2020
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© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиИнфекционный госпиталь в парке "Патриот" Одинцовского района
Инфекционный госпиталь в парке Патриот Одинцовского района
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. В стационарах в Санкт-Петербурге в настоящее время развернуто 6212 коек для пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в формате видеоконференции.
Он рассказал, что в настоящее время в Петербурге помощь пациентам с COVID-19 оказывают 19 стационаров. С начала эпидемии перепрофилировано 13 городских больниц и четыре федеральных медицинских учреждения - Первый медицинский университет имени Павлова, Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова, Педиатрический медицинский университет Минздрава России, а также Центр имени Алмазова.
"Для этих пациентов развернуто 6212 коек", - говорится в сообщении.
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В ближайшее время будут также развернуты дополнительные койки в еще трех федеральных стационарах - Клинической больнице №122 имени Соколова ФМБА, 442 военном клиническом госпитале министерства обороны, Научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии Минздрава России. В мае в городской поликлинике №42 планируется открыть инфекционное отделение городской больницы №20.
Кроме того, в одном из павильонов выставочного комплекса "Ленэкспо" развернут временный госпиталь для пациентов с легким течением болезни. Планируется переоборудовать под госпиталь еще три павильона "Ленэкспо", после чего его общая вместимость составит порядка 2,5 тысячи мест.
Пациентов с легким течением болезни, а также в состоянии средней тяжести принимает отделение городской больницы №40 на базе пансионата "Заря".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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