В Петербурге развернули более 6,2 тысячи коек для пациентов с COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. В стационарах в В стационарах в Санкт-Петербурге в настоящее время развернуто 6212 коек для пациентов с коронавирусом , сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в формате видеоконференции.

Он рассказал, что в настоящее время в Петербурге помощь пациентам с COVID-19 оказывают 19 стационаров. С начала эпидемии перепрофилировано 13 городских больниц и четыре федеральных медицинских учреждения - Первый медицинский университет имени Павлова, Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова, Педиатрический медицинский университет Минздрава России, а также Центр имени Алмазова.

"Для этих пациентов развернуто 6212 коек", - говорится в сообщении.

В ближайшее время будут также развернуты дополнительные койки в еще трех федеральных стационарах - Клинической больнице №122 имени Соколова ФМБА, 442 военном клиническом госпитале министерства обороны, Научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии Минздрава России. В мае в городской поликлинике №42 планируется открыть инфекционное отделение городской больницы №20.

Кроме того, в одном из павильонов выставочного комплекса "Ленэкспо" развернут временный госпиталь для пациентов с легким течением болезни. Планируется переоборудовать под госпиталь еще три павильона "Ленэкспо", после чего его общая вместимость составит порядка 2,5 тысячи мест.

Пациентов с легким течением болезни, а также в состоянии средней тяжести принимает отделение городской больницы №40 на базе пансионата "Заря".