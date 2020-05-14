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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T15:13
https://ria.ru/20200514/1571435792.html
Россия и Италия планируют лечить COVID-19 препаратами из плазмы крови
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570784920_157:0:3072:1640_1036x0_80_0_0_410120a57727fb2e068dfde19a0e21b6.jpg
РИА Новости

Россия и Италия планируют лечить COVID-19 препаратами из плазмы крови

15:13 14.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазделение крови на компоненты в лаборатории
Разделение крови на компоненты в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Разделение крови на компоненты в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), итальянская компания Kedrion и инвестиционный фонд FSI работают над запуском в России проекта по лечению коронавируса препаратами на основе плазмы крови человека, говорится в сообщении РФПИ.
"РФПИ активно сотрудничает с итальянскими компаниями в области медицинских технологий для поиска новых инструментов борьбы с коронавирусом. Так, совместно с одним из мировых лидеров в производстве продуктов из плазмы крови, компанией Kedrion и инвестиционным фондом FSI прорабатывается запуск проекта в России по лечению коронавируса препаратами на основе плазмы крови человека", - рассказали в РФПИ.
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Ранее благодаря совместным действиям РФПИ и министерства обороны РФ в Италию (город Бергамо) были доставлены высокоточные мобильные тест-системы EMG, которые производятся при поддержке РФПИ и использовались сводным отрядом Минобороны РФ.
В фонде также рассказали, что гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев награжден Орденом Звезды Италии — госнаградой Итальянской Республики. Он удостоен Ордена Звезды Италии степени Командор за особые заслуги в развитии дружественных отношений и сотрудничества между Италией и РФ.
Дмитриев был удостоен ордена за значимый вклад в развитие двустороннего российско-итальянского инвестиционного сотрудничества. Под его руководством РФПИ развивает партнерство с ведущими итальянскими институтами развития (Cassa Depositi e Prestiti и FSI), реализует целый ряд знаковых совместных проектов в России, в том числе в транспортной инфраструктуре (совместно с ANAS), электроэнергетике (совместно с Enel), животноводстве (совместно с Inalca) и производстве продуктов питания (совместно с Barilla).
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"Дружба и взаимное доверие всегда лежали в основе отношений между Россией и Италией, еще большее значение они приобретают в период трудностей, с которыми наши страны и весь мир столкнулись в связи с пандемией коронавируса. … Уверен, что мы успешно преодолеем вызовы и сможем продолжить работу над укреплением экономических, инвестиционных, торговых и деловых связей между Россией и Италией", - приводятся в сообщении слова Дмитриева.
РФПИ реализует ряд ключевых инициатив в области борьбы с коронавирусом. В частности, в марте 2020 года РФПИ выступил одним из инициаторов создания Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19, членами которого являются также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекс", Mail.ru Group и МИА "Россия сегодня".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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