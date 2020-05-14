Россия и Италия планируют лечить COVID-19 препаратами из плазмы крови

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций ( Российский фонд прямых инвестиций ( РФПИ ), итальянская компания Kedrion и инвестиционный фонд FSI работают над запуском в России проекта по лечению коронавируса препаратами на основе плазмы крови человека, говорится в сообщении РФПИ.

"РФПИ активно сотрудничает с итальянскими компаниями в области медицинских технологий для поиска новых инструментов борьбы с коронавирусом. Так, совместно с одним из мировых лидеров в производстве продуктов из плазмы крови, компанией Kedrion и инвестиционным фондом FSI прорабатывается запуск проекта в России по лечению коронавируса препаратами на основе плазмы крови человека", - рассказали в РФПИ.

Ранее благодаря совместным действиям РФПИ и министерства обороны РФ в Италию (город Бергамо ) были доставлены высокоточные мобильные тест-системы EMG, которые производятся при поддержке РФПИ и использовались сводным отрядом Минобороны РФ.

В фонде также рассказали, что гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев награжден Орденом Звезды Италии — госнаградой Итальянской Республики. Он удостоен Ордена Звезды Италии степени Командор за особые заслуги в развитии дружественных отношений и сотрудничества между Италией и РФ.

Дмитриев был удостоен ордена за значимый вклад в развитие двустороннего российско-итальянского инвестиционного сотрудничества. Под его руководством РФПИ развивает партнерство с ведущими итальянскими институтами развития (Cassa Depositi e Prestiti и FSI), реализует целый ряд знаковых совместных проектов в России, в том числе в транспортной инфраструктуре (совместно с ANAS), электроэнергетике (совместно с Enel), животноводстве (совместно с Inalca) и производстве продуктов питания (совместно с Barilla).

"Дружба и взаимное доверие всегда лежали в основе отношений между Россией и Италией, еще большее значение они приобретают в период трудностей, с которыми наши страны и весь мир столкнулись в связи с пандемией коронавируса. … Уверен, что мы успешно преодолеем вызовы и сможем продолжить работу над укреплением экономических, инвестиционных, торговых и деловых связей между Россией и Италией", - приводятся в сообщении слова Дмитриева.

РФПИ реализует ряд ключевых инициатив в области борьбы с коронавирусом. В частности, в марте 2020 года РФПИ выступил одним из инициаторов создания Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19, членами которого являются также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекс", Mail.ru Group и МИА "Россия сегодня".