Беглов оценил целесообразность введения пропускного режима в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Введение пропускного режима в Введение пропускного режима в Санкт-Петербурге в настоящее время нецелесообразно, считает губернатор города Александр Беглов

Ранее сообщалось, что власти Петербурга не исключали введения в городе пропускного режима.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, Беглов принял участие в заседании рабочей группы Государственного Совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в формате видеоконференции.

"Правительство Санкт-Петербурга рассматривало вопрос введения пропускного режима в городе. Проведена вся необходимая подготовительная работа. Все ведомства и службы готовы к его введению. Но на данный момент мы считаем эту меру нецелесообразной", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Он напомнил, что с 12 мая жители Петербурга обязаны носить маски и перчатки в общественных местах и в общественном транспорте. "Возможность приобрести маски и перчатки в метро предусмотрена. Их можно купить как в торговых точках, так и в отдельных вендинговых аппаратах, которые установлены в вестибюлях станций метро", - сказал губернатор.

Ряд льготных категорий петербуржцев получат денежную выплату в размере 800 рублей для приобретения одноразовых масок и перчаток. Денежная выплата будет предоставлена пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты. В таких семьях выплата предусмотрена на каждого ребенка. Всего поддержку от города смогут получить более 1,8 миллиона жителей.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировали 460 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией . Всего с начала пандемии в Петербурге зафиксированы 8945 случаев заражения COVID-19. Умерли 69 человек. Выздоровели - 1899.