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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T15:04
https://ria.ru/20200514/1571435127.html
Беглов оценил целесообразность введения пропускного режима в Петербурге
https://cdn24.img.ria.ru/images/154871/99/1548719916_0:0:3014:1696_1036x0_80_0_0_db28d9119a7122ba405ad4dea308788a.jpg
РИА Новости

Беглов оценил целесообразность введения пропускного режима в Петербурге

15:04 14.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлександр Беглов
Александр Беглов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Введение пропускного режима в Санкт-Петербурге в настоящее время нецелесообразно, считает губернатор города Александр Беглов.
Ранее сообщалось, что власти Петербурга не исключали введения в городе пропускного режима.
Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, Беглов принял участие в заседании рабочей группы Государственного Совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в формате видеоконференции.
"Правительство Санкт-Петербурга рассматривало вопрос введения пропускного режима в городе. Проведена вся необходимая подготовительная работа. Все ведомства и службы готовы к его введению. Но на данный момент мы считаем эту меру нецелесообразной", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
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Он напомнил, что с 12 мая жители Петербурга обязаны носить маски и перчатки в общественных местах и в общественном транспорте. "Возможность приобрести маски и перчатки в метро предусмотрена. Их можно купить как в торговых точках, так и в отдельных вендинговых аппаратах, которые установлены в вестибюлях станций метро", - сказал губернатор.
Ряд льготных категорий петербуржцев получат денежную выплату в размере 800 рублей для приобретения одноразовых масок и перчаток. Денежная выплата будет предоставлена пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты. В таких семьях выплата предусмотрена на каждого ребенка. Всего поддержку от города смогут получить более 1,8 миллиона жителей.
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Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировали 460 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зафиксированы 8945 случаев заражения COVID-19. Умерли 69 человек. Выздоровели - 1899.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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