Названо возможное место начала следующей пандемии

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Следующая пандемия может начаться в тропических лесах Амазонии в Латинской Америке из-за вмешательства человека в экосистему, считает эколог из Бразилии Дэвид Лапола.
Лапола, изучающий влияние деятельности человека на экосистемы тропических лесов, считает, что воздействие человека на среду обитания животных, что рассматривается как возможная причина появления коронавируса нового типа, стремительно усиливается в Амазонии, в том числе из-за уничтожения лесов. Ученые считают, что урбанизация этих районов способствует возникновению заболеваний, передающихся человеку от животных.
"Леса Амазонии – это огромный резервуар вирусов. Лучше не испытывать удачу", - заявил Лапола в интервью агентству Франс Пресс (AFP), добавив, что вирус может передаваться от животных при нарушении экологического баланса. Бразильский эколог призвал пересмотреть отношение людей к тропическим лесами, чтобы избежать вспышки нового вируса, развитие которой будет трудно прогнозировать.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.