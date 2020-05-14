Названо возможное место начала следующей пандемии

Лапола, изучающий влияние деятельности человека на экосистемы тропических лесов, считает, что воздействие человека на среду обитания животных, что рассматривается как возможная причина появления коронавируса нового типа, стремительно усиливается в Амазонии, в том числе из-за уничтожения лесов. Ученые считают, что урбанизация этих районов способствует возникновению заболеваний, передающихся человеку от животных.