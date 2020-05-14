Миронов предложил продлить программу льготной ипотеки

Руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер " Лидер " Справедливой России " Сергей Миронов предлагает продлить до 31 декабря 2021 года действие программы льготной ипотеки, соответствующее обращение будет в ближайшее время направлено в Центробанк, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламентария.

По мнению Миронова , программу льготного ипотечного кредитования нужно оперативно корректировать с учетом первых результатов и изменения социально-экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса.

При этом, считает лидер СР, для развития страны вместо ипотеки нужно выдавать беспроцентные ссуды за счет бюджетных средств, что остановит массовый переезд россиян в столичные регионы и избавит страну от будущих социальных потрясений из-за перенаселения нескольких регионов.

"Справедливая Россия предлагает правительству России и Центральному банку обсудить вопрос продления действия льготной ипотечной программы до 31 декабря 2021 года и предусмотреть возможность рефинансирования ипотечных кредитов на максимально выгодных для населения условиях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обращение будет в ближайшее время направлено в ЦБ

Миронов отметил, что льготная ипотека пользуется широким спросом, но при этом, судя по данным банков, подавляющее большинство заявок приходится на приобретение квартир в столице и Подмосковье

"Она, как известно, рассчитана до 1 ноября этого года. Наверняка, к тому времени ситуация с коронавирусом улучшится, но уж точно не с благосостоянием населения. Поэтому программу стоит продлить хотя бы до конца 2021 года", - приводятся слова Миронова в сообщении.

Политик в то же время указал на необходимость создания системы выдачи долгосрочных беспроцентных ссуд за счет государства. Благодаря этому, считает Миронов, сократится отток населения не только из дальних территорий страны, но и из центральной части России.