Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-14T14:23
https://ria.ru/20200514/1571432531.html
Миронов предложил продлить программу льготной ипотеки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693885_0:9:1505:855_1036x0_80_0_0_55c6abba6302b2c7e1b20d5a06d4e6d0.jpg
РИА Новости

Миронов предложил продлить программу льготной ипотеки

14:23 14.05.2020
161
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предлагает продлить до 31 декабря 2021 года действие программы льготной ипотеки, соответствующее обращение будет в ближайшее время направлено в Центробанк, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламентария.
По мнению Миронова, программу льготного ипотечного кредитования нужно оперативно корректировать с учетом первых результатов и изменения социально-экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса.
Строительство жилого комплекса в Симферополе
3 мая, 14:40
Льготная ипотека предотвратит резкое падение спроса, считает Хуснуллин
При этом, считает лидер СР, для развития страны вместо ипотеки нужно выдавать беспроцентные ссуды за счет бюджетных средств, что остановит массовый переезд россиян в столичные регионы и избавит страну от будущих социальных потрясений из-за перенаселения нескольких регионов.
"Справедливая Россия предлагает правительству России и Центральному банку обсудить вопрос продления действия льготной ипотечной программы до 31 декабря 2021 года и предусмотреть возможность рефинансирования ипотечных кредитов на максимально выгодных для населения условиях", - говорится в сообщении.
Как отмечается, обращение будет в ближайшее время направлено в ЦБ.
Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
23 апреля, 22:25
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Миронов отметил, что льготная ипотека пользуется широким спросом, но при этом, судя по данным банков, подавляющее большинство заявок приходится на приобретение квартир в столице и Подмосковье.
"Она, как известно, рассчитана до 1 ноября этого года. Наверняка, к тому времени ситуация с коронавирусом улучшится, но уж точно не с благосостоянием населения. Поэтому программу стоит продлить хотя бы до конца 2021 года", - приводятся слова Миронова в сообщении.
Политик в то же время указал на необходимость создания системы выдачи долгосрочных беспроцентных ссуд за счет государства. Благодаря этому, считает Миронов, сократится отток населения не только из дальних территорий страны, но и из центральной части России.
Согласно постановлению правительства РФ, льготная ипотека действует до 1 ноября 2020 года; ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита.
Очки и документы
1 мая, 08:00
Соцвыплаты, комиссии, ипотека: что изменится с 1 мая
200003
Обсудить 0
Сергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
В мусульманской общине РФ запросили помощь бизнеса
Емкость с антигеном с меткой в лаборатории в технопарке Сколково
Ученые исследуют течение коронавируса у детей и подростков
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Росавиация предложила снимать ограничения по коронавирусу в три этапа
Работа шиномонтажной мастерской
В Подмосковье планируют возобновить техобслуживание и ремонт машин
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил необходимость разработки линейки генетических технологий
Коронавирус
Ученые выяснили, как долго коронавирус может задерживаться в воздухе
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в РФ
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
Роспотребнадзор рассказал, как долго можно оставаться носителем COVID-19
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Гидрометцентр подтвердил рекордно теплое начало года на планете
Военнослужащие патрулируют улицу во время карантина в штате Гоа, Индия
На вывозной рейс из Гоа зарегистрировались 426 россиян
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок
Путин призвал оперативно конвертировать научные заделы в продукцию
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
Глава РПЦ сократил отчисления от московских храмов, монастырей и епархий
Медицинский работник
На Сахалине женщина с подозрением на COVID-19 сбежала из госпиталя
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок
Путин поблагодарил генетиков за вклад в создание вакцин от коронавируса
Сотрудники пожарной службы во время тушения пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве
В центре Москвы ликвидировали открытое горение в жилом доме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:55Департамент образования Москвы оценил рекомендации о переменах в школах
15:54Рябков осудил попытки использовать COVID-19 для подрыва механизмов ООН
15:52В Финляндии число умерших от коронавируса увеличилось до 287
15:51Россия обеспокоена использованием темы COVID-19 для сведения счетов
15:50В госохотнадзоре объяснили нашествие комаров в Нижегородской области
15:50В Подмосковье планируют возобновить техобслуживание и ремонт машин
15:49Рябков отметил необходимость коллективных мер по борьбе с пандемией
15:46На Украине возобновили работу рынков, закрытых из-за коронавируса
15:46Ученые показали эффективность лечения "цитокинового шторма" при COVID-19
15:46Депутат Рады обвинил Зеленского во вредительстве из-за ситуации с МВФ
15:40Сын случайно раскрыл семейную тайну благодаря подарку отцу
15:40Путин рассказал о чувстве благоговения после доклада генетиков о мышах
15:39В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2879
15:39Мусульман призвали с христианами и иудеями помолиться против COVID-19
15:37В Саратовской области почти 40 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ
15:37Правительство обсудило помощь для пострадавших от коронавируса отраслей
15:36Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за тайфуна "Амбо"
15:36Гастроэнтерологи отреагировали на сообщения о новом симптоме коронавируса
15:35В Екатеринбурге выписавший пенсионерку с COVID главврач получил выговор
15:31Из Москвы во Франкфурт вылетел вывозной рейс со 174 пассажирами на борту
Лента новостейМолния