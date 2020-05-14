Миронов предложил продлить программу льготной ипотеки

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предлагает продлить до 31 декабря 2021 года действие программы льготной ипотеки, соответствующее обращение будет в ближайшее время направлено в Центробанк, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламентария.
По мнению Миронова, программу льготного ипотечного кредитования нужно оперативно корректировать с учетом первых результатов и изменения социально-экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса.
При этом, считает лидер СР, для развития страны вместо ипотеки нужно выдавать беспроцентные ссуды за счет бюджетных средств, что остановит массовый переезд россиян в столичные регионы и избавит страну от будущих социальных потрясений из-за перенаселения нескольких регионов.
"Справедливая Россия предлагает правительству России и Центральному банку обсудить вопрос продления действия льготной ипотечной программы до 31 декабря 2021 года и предусмотреть возможность рефинансирования ипотечных кредитов на максимально выгодных для населения условиях", - говорится в сообщении.
Как отмечается, обращение будет в ближайшее время направлено в ЦБ.
23 апреля, 22:25Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Миронов отметил, что льготная ипотека пользуется широким спросом, но при этом, судя по данным банков, подавляющее большинство заявок приходится на приобретение квартир в столице и Подмосковье.
"Она, как известно, рассчитана до 1 ноября этого года. Наверняка, к тому времени ситуация с коронавирусом улучшится, но уж точно не с благосостоянием населения. Поэтому программу стоит продлить хотя бы до конца 2021 года", - приводятся слова Миронова в сообщении.
Политик в то же время указал на необходимость создания системы выдачи долгосрочных беспроцентных ссуд за счет государства. Благодаря этому, считает Миронов, сократится отток населения не только из дальних территорий страны, но и из центральной части России.
Согласно постановлению правительства РФ, льготная ипотека действует до 1 ноября 2020 года; ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита.