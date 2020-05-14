Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-14T14:23
https://ria.ru/20200514/1571431278.html
Глава РПЦ сократил отчисления от московских храмов, монастырей и епархий
https://cdn21.img.ria.ru/images/95133/27/951332756_0:281:1331:1030_1036x0_80_0_0_23f00affbeb183b8c6509a440dc8d087.jpg
РИА Новости

Глава РПЦ сократил отчисления от московских храмов, монастырей и епархий

14:04 14.05.2020 (обновлено: 14:23 14.05.2020)
441
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл из-за сокращения доходов в Русской православной церкви принял решение в 2020 году на 25% уменьшить выплаты в Московскую патриархию некоторых епархий, а также московских храмов и ставропигиальных монастырей, говорится в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ.
По существующей традиции приходы РПЦ (религиозные организации) должны регулярно выплачивать деньги в бюджет епархии, а епархия – патриархии. Столичные храмы и ставропигиальные монастыри РПЦ административно входят в состав Московской городской епархии, подчиняются патриарху Московскому и вся Руси Кириллу и перечисляют средства напрямую в патриархию.
"В условиях переживаемой эпидемии в целях сохранения жизни и здоровья граждан во многих регионах Российской Федерации были приняты ограничительные меры, в том числе был приостановлен доступ людей в храмы и монастыри. В связи с этим, ввиду финансовых затруднений, обусловленных сложившейся ситуацией, святейший патриарх Кирилл благословил сократить отчисления епархий, приходов Москвы и ставропигиальных обителей в Московскую патриархию за 2020 год на 25% по сравнению с 2019 годом (что соответствует трехмесячному сроку отчислений)", - сказано в сообщении.
Мужчина на Красной площади в Москве во время режима самоизоляции жителей
Вчера, 21:33Религия и мировоззрение
Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
Сокращение отчислений предусмотрено для московских приходов РПЦ и епархий, "где были введены ограничения по посещению прихожанами храмов и, соответственно, существенно снизились доходы, и которые при этом установили не меньшее сокращение отчислений приходов в пользу епархиального бюджета". При этом срок завершения отчислений за 2020 год продлили до 10 мая 2021 года.
"С этой целью епархиальные архиереи должны направить рапорт на имя святейшего патриарха с изложением ситуации во вверенной ему епархии (включая информацию о снижении доходов в процентном отношении сравнительно с предыдущим годом) и сообщением об упомянутом сокращении приходских отчислений", - подытожили в Московской патриархии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
2121314
Обсудить 5
Религия и мировоззрениеРелигияОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМосква
Рекомендуем
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Врач и пациенты в больнице
В России за сутки коронавирус выявили у 9974 человек
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Наталья Поклонская
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
Роспотребнадзор рассказал, как долго можно оставаться носителем COVID-19
Алла Мещерякова
СМИ: квартиру мужа Мещеряковой ограбили перед ее смертью
Сотрудник НИИ в лаборатории
Академик рассказал о "военном" сценарии вакцинации от коронавируса
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Максим Сурайкин
"Коммунисты России" просят пока сохранить запрет на посещение храмов
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Вход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США
NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
В мусульманской общине РФ запросили помощь бизнеса
Гульнара Каримова
Узбекистан вернул из Франции активы Гульнары Каримовой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54Рябков осудил попытки использовать COVID-19 для подрыва механизмов ООН
15:52В Финляндии число умерших от коронавируса увеличилось до 287
15:51Россия обеспокоена использованием темы COVID-19 для сведения счетов
15:50В госохотнадзоре объяснили нашествие комаров в Нижегородской области
15:50В Подмосковье планируют возобновить техобслуживание и ремонт машин
15:49Рябков отметил необходимость коллективных мер по борьбе с пандемией
15:46На Украине возобновили работу рынков, закрытых из-за коронавируса
15:46Ученые показали эффективность лечения "цитокинового шторма" при COVID-19
15:46Депутат Рады обвинил Зеленского во вредительстве из-за ситуации с МВФ
15:40Сын случайно раскрыл семейную тайну благодаря подарку отцу
15:40Путин рассказал о чувстве благоговения после доклада генетиков о мышах
15:39В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2879
15:39Мусульман призвали с христианами и иудеями помолиться против COVID-19
15:37В Саратовской области почти 40 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ
15:37Правительство обсудило помощь для пострадавших от коронавируса отраслей
15:36Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за тайфуна "Амбо"
15:36Гастроэнтерологи отреагировали на сообщения о новом симптоме коронавируса
15:35В Екатеринбурге выписавший пенсионерку с COVID главврач получил выговор
15:31Из Москвы во Франкфурт вылетел вывозной рейс со 174 пассажирами на борту
15:31Суд отменил продление ареста адвокату Хасавову
Лента новостейМолния