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2020-05-14T13:53
https://ria.ru/20200514/1571430384.html
Башкирия не будет расторгать контракт на поставку аппаратов "Авента-М"
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РИА Новости

Башкирия не будет расторгать контракт на поставку аппаратов "Авента-М"

13:53 14.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М". Архивное фото
УФА, 14 мая – РИА Новости. Башкирия не видит оснований пересматривать контракт на поставку 300 аппаратов ИВЛ "Авента-М" на фоне пожаров в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
В среду Росздравнадзор приостановил использование в России аппаратов "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года.
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В регионы должны поставить 6711 аппаратов ИВЛ "Авента-М"
По данным минздрава Башкирии, в апреле ведомство провело аукцион на поставку 300 аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М".
"Контракт действительно заключен, идут проверочные мероприятия, которые предусмотрены всеми нашими регламентами, в том числе для оказания безопасности при работе с изделием медицинского назначения. У нас пока нет информации, что другие регионы расторгают контракты, хотелось бы сказать, что аппарат этот будет поставлен с гарантией, с прошедшими необходимыми условиями безопасности и регламентами, поэтому оснований пересматривать контракт руководство республики пока не видит", - сказал Забелин на брифинге.
Разгрузка аппаратов искусственной вентиляции легких Авенте-М
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В Саратовской области приостановили использование аппаратов "Авента-М"
Аппараты искусственной вентиляции легких "Авента" производит АО "Уральский приборостроительный завод" (УПЗ, Свердловская область, входит в КРЭТ). Они поставляются на рынок с 2012 года. В пресс-службе КРЭТ заявляли РИА Новости, что аппараты этой марки, использовавшиеся в петербургской и московской больницах, прошли тестирование под высокой нагрузкой и нареканий к их безопасности не было.
Пожары в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных коронавирусом, произошли 9 и 12 мая соответственно, погибли в общей сложности 6 пациентов.
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
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