Башкирия не будет расторгать контракт на поставку аппаратов "Авента-М"

"Контракт действительно заключен, идут проверочные мероприятия, которые предусмотрены всеми нашими регламентами, в том числе для оказания безопасности при работе с изделием медицинского назначения. У нас пока нет информации, что другие регионы расторгают контракты, хотелось бы сказать, что аппарат этот будет поставлен с гарантией, с прошедшими необходимыми условиями безопасности и регламентами, поэтому оснований пересматривать контракт руководство республики пока не видит", - сказал Забелин на брифинге.