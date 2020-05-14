Башкирия не будет расторгать контракт на поставку аппаратов "Авента-М"

УФА, 14 мая – РИА Новости. Башкирия не видит оснований пересматривать контракт на поставку 300 аппаратов ИВЛ "Авента-М" на фоне пожаров в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
В среду Росздравнадзор приостановил использование в России аппаратов "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года.
По данным минздрава Башкирии, в апреле ведомство провело аукцион на поставку 300 аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М".
"Контракт действительно заключен, идут проверочные мероприятия, которые предусмотрены всеми нашими регламентами, в том числе для оказания безопасности при работе с изделием медицинского назначения. У нас пока нет информации, что другие регионы расторгают контракты, хотелось бы сказать, что аппарат этот будет поставлен с гарантией, с прошедшими необходимыми условиями безопасности и регламентами, поэтому оснований пересматривать контракт руководство республики пока не видит", - сказал Забелин на брифинге.
Аппараты искусственной вентиляции легких "Авента" производит АО "Уральский приборостроительный завод" (УПЗ, Свердловская область, входит в КРЭТ). Они поставляются на рынок с 2012 года. В пресс-службе КРЭТ заявляли РИА Новости, что аппараты этой марки, использовавшиеся в петербургской и московской больницах, прошли тестирование под высокой нагрузкой и нареканий к их безопасности не было.
Пожары в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных коронавирусом, произошли 9 и 12 мая соответственно, погибли в общей сложности 6 пациентов.