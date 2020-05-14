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2020-05-14T13:39
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В Черногории ранили свыше 20 полицейских в ходе беспорядков
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РИА Новости

В Черногории ранили свыше 20 полицейских в ходе беспорядков

13:39 14.05.2020
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© AP Photo / Risto BozovicСпецназ черногорской полиции во время беспорядков в городе Никшич
Спецназ черногорской полиции во время беспорядков в городе Никшич
© AP Photo / Risto Bozovic
БЕЛГРАД, 14 мая – РИА Новости. Двадцать шесть сотрудников полиции Черногории получили ранения, один из них госпитализирован в результате беспорядков, произошедших в среду в городах Никшич и Плевля, десятки человек были задержаны, сообщило в четверг управление полиции.
Накануне в нескольких городах страны прошли стихийные протесты из-за задержания на 72 часа епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и семи священников за проведение собрания верующих во вторник на праздник святого Василия Острожского. Самые крупные выступления были отмечены в Никшиче и Плевле, где полицейские для разгона толпы применяли слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты, пострадали несколько граждан, включая несовершеннолетних.
Полицейские заявляют, что "собравшиеся граждане без причины жестоко напали на сотрудников ..., осыпая их камнями, бутылками, пиротехническими средствами и другими предметами".
В Никшиче были задержаны 32 человека, на 20 из них заведены дела об административных правонарушениях. В Плевле полицейские задержали 9 человек, из них один помещен под арест за нападение на полицейского, а пятерым вменяются административные правонарушения.
Протесты в более скромных масштабах также прошли в столице Подгорице, где задержаны три человека, за блокирование трассы "Беране - Андриевица" задержаны 12 лиц, пять из них арестованы в Андриевеце за нападение на полицейских, в Херцег-Нови задержан один человек. В Будве за участие в организованном проезде колонны автомобилей были вызваны в полицию 25 человек, из них 14 получили штрафы на нарушения закона о безопасности дорожного движения.
Президент Сербии Александр Вучич и глава Сербской церкви патриарх Ириней в совместном заявлении ранее выразили обеспокоенность задержанием в Черногории епископа и священников СПЦ. Сербская церковь также призвала власти Черногории прекратить применять силу против мирных граждан.
Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий
Вчера, 02:36Религия и мировоззрение
В СПЦ заявили, что полиция Черногории пыталась унизить епископа
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Александр ВучичЧерногорияСербияПодгорица (город)В мире
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