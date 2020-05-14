Из Италии вылетел одиннадцатый самолет с российскими военными

"C аэродрома "Виллафранка" (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию вылетел одиннадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянское Республике", - говорится в сообщении.