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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T13:35
https://ria.ru/20200514/1571429236.html
Из Италии вылетел одиннадцатый самолет с российскими военными
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569022979_0:96:1749:1080_1036x0_80_0_0_96f0e0cc6f64dfcc42cd9f2eae606aa6.jpg
РИА Новости

Из Италии вылетел одиннадцатый самолет с российскими военными

13:35 14.05.2020
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД с медицинским оборудованием, предназначенным для борьбы с вирусом COVID-19, на итальянской авиабазе "Практика-ли-Маре"
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД с медицинским оборудованием, предназначенным для борьбы с вирусом COVID-19, на итальянской авиабазе Практика-ли-Маре
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
ВЕРОНА (Италия), 14 мая - РИА Новости. Одиннадцатый самолет Ил-76 ВКС России с военными и спецтехникой, помогавшими в борьбе с коронавирусом в Италии, вылетел из Вероны, сообщило Минобороны РФ.
"C аэродрома "Виллафранка" (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию вылетел одиннадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянское Республике", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 14 мая двумя рейсами в Россию из Италии будут доставлены 17 военнослужащих и две единицы специальной военной техники.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воздушно-космические силы РоссииВеронаИл-76ИталияВ мире
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