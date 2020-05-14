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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T13:24
https://ria.ru/20200514/1571428368.html
Столтенберг обвинил Россию и Китай в дестабилизации Запада
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564549393_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_bdf0a999d3d80cddcd19df824cda4446.jpg
РИА Новости

Столтенберг обвинил Россию и Китай в дестабилизации Запада

13:24 14.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
РИМ, 14 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия и Китай распространяют дезинформацию для увеличения влияния среди стран НАТО и Евросоюза и их дестабилизации в условиях пандемии коронавируса.
"Российские и китайские игроки, государственные и негосударственные, распространили массу информации и пропаганды для искажения правды. Это неправильное отношение", - сказал он в интервью итальянской газете la Repubblica. Генсек НАТО подчеркнул, что не видит "другой причины для такой пропаганды и дезинформации", кроме попыток влиять на политические процессы в альянсе и в ЕС и дестабилизировать мировую обстановку. Конкретных примеров дезинформации со стороны России и Китая Столтенберг при этом не привел.
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"Помимо того, что дезинформация распространяется через заявления официальных лиц из Китая и России, существует поток не соответствующих действительности новостей из скрытых источников", - подчеркнул Столтенберг, приведя в пример якобы подписанное им письмо о выводе группировки НАТО из Литвы. По его словам, "пока у нас есть свободные СМИ, дезинформация не победит".
В интервью генсек коснулся российской помощи Италии в борьбе со вспышкой коронавируса. По его словам, Россия превратила миссию в пропагандистскую операцию. "Я мобилизовал НАТО, и союзники сделали много для того, чтобы помочь друг другу в борьбе с вирусом. В целом, это правительства должны решать, принимать ли помощь от тех, кто готов ее предложить. Но важно, чтобы помощь не использовалась для дезинформации", - сказал Столтенберг.
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя обвинения в адрес РФ со стороны ЕС по поводу дезинформации о коронавирусе, заявил, что Евросоюз так и не предоставил ни единого факта о якобы дезинформации со стороны России по поводу пандемии.
Что касается оказания Россией помощи другим странам в условиях пандемии коронавируса, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, оно представляет собой исключительно гуманитарный вопрос. А зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости заявлял, что обвиняющие Россию в корысти при оказании помощи другим странам в борьбе с COVID-19 пытаются достичь своих политических целей или беззастенчиво врут.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДмитрий МедведевСергей ЛавровНАТОЕвросоюзКитайЙенс СтолтенбергИталияЛитваВ мире
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