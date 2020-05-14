Абэ не исключил введения режима ЧС при ухудшении ситуации с COVID-19

ТОКИО, 14 мая - РИА Новости. Правительство Правительство Японии может вновь объявить режим чрезвычайной ситуации, если темпы роста заболеваемости COVID-19 будут расти, предупредил на пресс-конференции в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ

"Если темпы прироста инфицированных будут расти, то мы получим второй случай объявления чрезвычайной ситуации", - сказал Абэ, объявив перед этим о досрочном прекращении режима ЧС в 39 из 47 префектур Японии.

Однако он выразил надежду на то, что "такой ситуации можно будет избежать, если будет поддержка со стороны народа". Даже в районах снятия режима ЧС от их жителей требуется избегать близких контактов между людьми и посещения людных мест, путешествий между префектурами.

Режим чрезвычайной ситуации был введен из-за пандемии коронавируса с 7 апреля в ряде районов Японии на месяц, а затем он был распространен на территорию всей страны до 31 мая. Вместе с тем, жители Японии не подвергались принудительным ограничительным мерам, сокращение контактов между людьми происходило на добровольной основе.

Отмена его действия на большей части Японии стала возможной из-за спада распространения коронавируса. Одним из критериев для частичной отмены ЧС стало снижение числа заболевания коронавирусом до 0,5 случаев на 100 тысяч жителей.

По данным телеканала NHK, который суммирует данные местных администраций, в четверг в Японии зафиксировано 68 новых случаев заражения коронавирусом, шесть человек скончались. Общее число инфицированных в Японии достигло 16 883 человека, включая 712 бывших пассажиров и членов экипажа круизного судна Diamond Princess. Общее число скончавшихся составило 715 человек. Выздоровели и выписаны из больниц 10,5 тысяч человек.