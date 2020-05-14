Хинштейн: ГП признала публикации об "эвтаназиях" в Петербурге фейком

В середине апреля Хинштейн сообщил, что направил в Генпрокуратуру запрос о проверке одного из медиаресурсов "Радио Свобода" на фейки из-за публикации 11 апреля на сайте "Север. Реалии" статьи "Реаниматолог об адских условиях работы", где со ссылкой на анонимные источники утверждается о случаях "вынужденной эвтаназии" в Санкт-Петербурге из-за нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения коронавируса.