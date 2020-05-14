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2020-05-14T15:38
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Хинштейн: ГП признала публикации об "эвтаназиях" в Петербурге фейком
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РИА Новости

Хинштейн: ГП признала публикации об "эвтаназиях" в Петербурге фейком

12:54 14.05.2020 (обновлено: 15:38 14.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн опубликовал ответ Генпрокуратуры РФ, признавшей фейком публикацию о случаях "вынужденной эвтаназии" в Санкт-Петербурге.
В середине апреля Хинштейн сообщил, что направил в Генпрокуратуру запрос о проверке одного из медиаресурсов "Радио Свобода" на фейки из-за публикации 11 апреля на сайте "Север. Реалии" статьи "Реаниматолог об адских условиях работы", где со ссылкой на анонимные источники утверждается о случаях "вынужденной эвтаназии" в Санкт-Петербурге из-за нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения коронавируса.
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"По нашему запросу - прокуратура установила наличие "фейк-ньюс" в публикации "Радио Свобода" о том, что врачи в Санкт-Петербурге якобы принудительно применяют эвтаназию", - написал он в Twitter.
В ответе ГП за подписью замглавы ведомства Виктора Гриня, который опубликовал Хинштейн, отмечается, что по результатам проверки указанной статьи "выявлены факты недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом добросовестных сообщений, создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоГосдума РФГенеральная прокуратура РФАлександр ХинштейнСанкт-Петербург
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