Саммит лидеров ЕАЭС пройдет в режиме видеоконференции

По графику саммит должен состояться в Минске 19 мая, однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 ряд стран закрыли свои границы и приняли карантинные меры. Ранее в Минске заявляли, что рассматривается возможность провести переговоры лидеров ЕАЭС по видеосвязи, однако белорусский лидер все же выступал за очную встречу в Минске. Также Лукашенко ранее не исключал перенос саммита на более поздние сроки в связи с эпидемиологической обстановкой, чтобы лидеры государств ЕАЭС все же могли провести личную встречу.