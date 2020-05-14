Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-14T12:43
https://ria.ru/20200514/1571425651.html
Саммит лидеров ЕАЭС пройдет в режиме видеоконференции
https://cdn23.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_0:9:2561:1449_1036x0_80_0_0_e9738a48fa68e7b40231c543b282e393.jpg
РИА Новости

Саммит лидеров ЕАЭС пройдет в режиме видеоконференции

12:43 14.05.2020
301
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что саммит лидеров стран ЕАЭС, который планировалось провести 19 мая в Минске, в условиях пандемии нового коронавируса пройдет в формате видеоконференции.
"Я этот вопрос (стоимость российского газа – ред.) заострял на видеоконференции в рамках ЕАЭС, и в ближайшее время у нас состоится в таком же формате конференция", - цитирует президента Sputnik Беларусь.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Вчера, 08:30
Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
По графику саммит должен состояться в Минске 19 мая, однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 ряд стран закрыли свои границы и приняли карантинные меры. Ранее в Минске заявляли, что рассматривается возможность провести переговоры лидеров ЕАЭС по видеосвязи, однако белорусский лидер все же выступал за очную встречу в Минске. Также Лукашенко ранее не исключал перенос саммита на более поздние сроки в связи с эпидемиологической обстановкой, чтобы лидеры государств ЕАЭС все же могли провести личную встречу.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.
Ташкент
11 мая, 11:36
Сенат Узбекистана одобрил участие страны в ЕАЭС в качестве наблюдателя
100001
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Евразийский экономический союзАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Власти Белоруссии готовят меры по поддержке граждан из-за COVID-19
Певица Татьяна Буланова
Татьяна Буланова рассказала о своем самочувствии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ для Минска
Сергей Румас
Румас оценил шансы Минска договориться с "Газпромом" о цене на газ
Дезинфекция школьного двора в деревне Боровляны, Белоруссия
Число жертв коронавируса в Белоруссии превысило 150 человек
Водопад Гьяйн в Исландии
Власти Исландии назвали дату открытия страны для туристов
Большая двадцатка
Главы министерств торговли G20 проведут видеоконференцию по COVID-19
Коронавирус
Агентство ЕС ожидает, что вакцина от коронавируса появится через год
Амазонские тропические леса
Названо возможное место начала следующей пандемии
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Созданная в МГУ программа оценки поражения легких прошла испытания
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что разочаровался в Китае
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении продлили режим ЧП из-за коронавируса до 13 июня
Совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне Идлиб
Россия и Турция провели одиннадцатое патрулирование в Идлибе
Медицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
В США у трети пациентов с COVID-19 возникла почечная недостаточность
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:46На Украине возобновили работу рынков, закрытых из-за коронавируса
15:46Ученые показали эффективность лечения "цитокинового шторма" при COVID-19
15:46Депутат Рады обвинил Зеленского во вредительстве из-за ситуации с МВФ
15:40Сын случайно раскрыл семейную тайну благодаря подарку отцу
15:40Путин рассказал о чувстве благоговения после доклада генетиков о мышах
15:39В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2879
15:39Мусульман призвали с христианами и иудеями помолиться против COVID-19
15:37В Саратовской области почти 40 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ
15:37Правительство обсудило помощь для пострадавших от коронавируса отраслей
15:36Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за тайфуна "Амбо"
15:36Гастроэнтерологи отреагировали на сообщения о новом симптоме коронавируса
15:35В Екатеринбурге выписавший пенсионерку с COVID главврач получил выговор
15:31Из Москвы во Франкфурт вылетел вывозной рейс со 174 пассажирами на борту
15:31Суд отменил продление ареста адвокату Хасавову
15:30В Башкирии в мусорном баке нашли младенца
15:29В России расшифровали геном 65 изолятов коронавируса
15:28"Вектор" получит модифицированных мышей для испытания вакцины от COVID-19
15:28"Вектор" рассчитывает выйти на производство вакцины от оспы в 2021 году
15:26В Армении с 25 мая вводят масочный режим
15:26Путин надеется, что вакцину против COVID-19 зарегистрируют в сентябре
Лента новостейМолния