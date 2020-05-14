В Ленинградской области отменили карантин в Первомайском и Пикалево

По данным пресс-службы, решение принято на основании предписания главного государственного санитарного врача по Ленинградской области, оценившего эффективность принятых мер.

Карантин был введен на территории двух населенных пунктов Ленинградской области с 30 апреля 2020 года. В рамках карантина местные жители должны были соблюдать самоизоляцию, на территорию населенных пунктов был ограничен въезд транзитного транспорта.