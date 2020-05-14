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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T12:35
https://ria.ru/20200514/1571425083.html
В Ленинградской области отменили карантин в Первомайском и Пикалево
https://cdn21.img.ria.ru/images/19319/75/193197595_0:111:3160:1889_1036x0_80_0_0_f951041265eaad49c6c4ba61d9308c92.jpg
РИА Новости

В Ленинградской области отменили карантин в Первомайском и Пикалево

12:35 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГород Пикалево Ленинградской области
Город Пикалево Ленинградской области
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Город Пикалево Ленинградской области. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Карантин в поселке Первомайское Выборгского района и в городе Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области снимается с 14 мая, сообщает пресс-служба областного правительства.
"С 14 мая в поселке Первомайское Выборгского района и в городе Пикалево Бокситогорского района снимается карантин, соответствующее постановление правительства Ленинградской области подписал глава региона Александр Дрозденко", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, решение принято на основании предписания главного государственного санитарного врача по Ленинградской области, оценившего эффективность принятых мер.
"Так, по данным Роспотребнадзора, за период карантина темпы прироста заболеваемости в посёлке Первомайское и в городе Пикалёво снизились на 20,0% и 81,3% соответственно, что свидетельствует о стабилизации эпидемиологической ситуации: здесь регистрировались единичные случаи заболевания", - сказано в сообщении.
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Карантин был введен на территории двух населенных пунктов Ленинградской области с 30 апреля 2020 года. В рамках карантина местные жители должны были соблюдать самоизоляцию, на территорию населенных пунктов был ограничен въезд транзитного транспорта.
В Ленинградской области коронавирусом заболели 1 775 человек, умерли 6, вылечились 558 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр ДрозденкоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Выборгский районЛенинградская областьБокситогорский районОбщество
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