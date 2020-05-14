В Ленинградской области отменили карантин в Первомайском и Пикалево

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Карантин в поселке Первомайское Выборгского района и в городе Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области снимается с 14 мая, сообщает пресс-служба областного правительства.
"С 14 мая в поселке Первомайское Выборгского района и в городе Пикалево Бокситогорского района снимается карантин, соответствующее постановление правительства Ленинградской области подписал глава региона Александр Дрозденко", - говорится в сообщении.
10 апреля, 13:21РИА НаукаСоставлена детальная карта генома нового коронавируса
По данным пресс-службы, решение принято на основании предписания главного государственного санитарного врача по Ленинградской области, оценившего эффективность принятых мер.
"Так, по данным Роспотребнадзора, за период карантина темпы прироста заболеваемости в посёлке Первомайское и в городе Пикалёво снизились на 20,0% и 81,3% соответственно, что свидетельствует о стабилизации эпидемиологической ситуации: здесь регистрировались единичные случаи заболевания", - сказано в сообщении.
Карантин был введен на территории двух населенных пунктов Ленинградской области с 30 апреля 2020 года. В рамках карантина местные жители должны были соблюдать самоизоляцию, на территорию населенных пунктов был ограничен въезд транзитного транспорта.
В Ленинградской области коронавирусом заболели 1 775 человек, умерли 6, вылечились 558 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.