Суд над задержанными на Шри-Ланке россиянами планируется 28 мая

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россиян, задержанных на Шри-Ланке за сбор мёртвых насекомых, выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде, суд по их делу планируется на 28 мая, сообщили РИА Новости в посольстве России.
"Мы добились, чтобы их выпустили под подписку о невыезде из тюрьмы", - сказали в посольстве.
Александр Игнатенко
Как написал ранее ряд СМИ, сотрудник зоопарка из Ростова-на-Дону Александр Игнатенко рассказал в соцсетях, что ему грозит до 40 лет лишения свободы за сбор мертвых насекомых на Шри-Ланке. Россиянин и его коллеги были задержаны сотрудниками национального парка, которые нашли в карманах Игнатенко мертвых жуков. У россиян забрали документы и мобильные телефоны, закрыли на ночь в рабочем помещении парка и привлекли полицию, писали СМИ.
Комментируя ситуацию, в посольстве отметили, что находятся в постоянном контакте с российскими гражданами и адвокатом.
"В Шри-Ланке решение о виновности или невиновности принимается в ходе судебного заседания на основе материалов, собранных правоохранительными органами. Суд намечен на 28 мая",- добавили в российском посольстве.