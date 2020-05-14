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Суд над задержанными на Шри-Ланке россиянами планируется 28 мая
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РИА Новости

Суд над задержанными на Шри-Ланке россиянами планируется 28 мая

12:34 14.05.2020 (обновлено: 12:50 14.05.2020)
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© AP Photo / Eranga JayawardenaПолицейский в столице Шри-Ланки Коломбо
Полицейский в столице Шри-Ланки Коломбо
© AP Photo / Eranga Jayawardena
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россиян, задержанных на Шри-Ланке за сбор мёртвых насекомых, выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде, суд по их делу планируется на 28 мая, сообщили РИА Новости в посольстве России.
"Мы добились, чтобы их выпустили под подписку о невыезде из тюрьмы", - сказали в посольстве.
© Фото : страница Александра Игнатенко в InstagramАлександр Игнатенко
Александр Игнатенко
© Фото : страница Александра Игнатенко в Instagram
Александр Игнатенко
Как написал ранее ряд СМИ, сотрудник зоопарка из Ростова-на-Дону Александр Игнатенко рассказал в соцсетях, что ему грозит до 40 лет лишения свободы за сбор мертвых насекомых на Шри-Ланке. Россиянин и его коллеги были задержаны сотрудниками национального парка, которые нашли в карманах Игнатенко мертвых жуков. У россиян забрали документы и мобильные телефоны, закрыли на ночь в рабочем помещении парка и привлекли полицию, писали СМИ.
Комментируя ситуацию, в посольстве отметили, что находятся в постоянном контакте с российскими гражданами и адвокатом.
"В Шри-Ланке решение о виновности или невиновности принимается в ходе судебного заседания на основе материалов, собранных правоохранительными органами. Суд намечен на 28 мая",- добавили в российском посольстве.
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
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