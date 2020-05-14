В Испании число жертв коронавируса достигло 27 321

Общее число умерших от COVID-19 с начала эпидемии составляет 27 321. С помощью тестов ПЦР выявлены за минувший день 506 новых заболевших, с начала эпидемии – 229 540. Выздоровел за последние 24 часа 2551 человек, всего – 143 374.