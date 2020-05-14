В Испании число жертв коронавируса достигло 27 321

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Испании за сутки увеличилось на 217 человек, сообщает минздрав страны.
Общее число умерших от COVID-19 с начала эпидемии составляет 27 321. С помощью тестов ПЦР выявлены за минувший день 506 новых заболевших, с начала эпидемии – 229 540. Выздоровел за последние 24 часа 2551 человек, всего – 143 374.
По числу выявленных случаев заболевания Испания находится на третьем месте после США и России, по числу жертв – на четвертом (после США, Великобритании и Италии).
Днем ранее жертвами коронавируса в Испании за сутки стали 184 человека, при помощи тестов ПЦР было выявлено 439 новых случаев заражения.
Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живут примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Режим повышенной готовности продлен до 24 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф