Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T12:26
https://ria.ru/20200514/1571424530.html
В Испании число жертв коронавируса достигло 27 321
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743708_0:159:3072:1886_1036x0_80_0_0_8a5caadcdbb9a8b10f8f6b98237142b7.jpg
РИА Новости

В Испании число жертв коронавируса достигло 27 321

12:26 14.05.2020
491
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМедицинские работники в больнице в Мадриде
Медицинские работники в больнице в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в больнице в Мадриде. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Испании за сутки увеличилось на 217 человек, сообщает минздрав страны.
Общее число умерших от COVID-19 с начала эпидемии составляет 27 321. С помощью тестов ПЦР выявлены за минувший день 506 новых заболевших, с начала эпидемии – 229 540. Выздоровел за последние 24 часа 2551 человек, всего – 143 374.
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
Вчера, 21:00Распространение нового коронавируса
Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
По числу выявленных случаев заболевания Испания находится на третьем месте после США и России, по числу жертв – на четвертом (после США, Великобритании и Италии).
Днем ранее жертвами коронавируса в Испании за сутки стали 184 человека, при помощи тестов ПЦР было выявлено 439 новых случаев заражения.
Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живут примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Режим повышенной готовности продлен до 24 мая.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000310
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Педро СанчесИталияСШАИспанияВ мире
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Врач и пациенты в больнице
В России за сутки коронавирус выявили у 9974 человек
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Сотрудник НИИ в лаборатории
Академик рассказал о "военном" сценарии вакцинации от коронавируса
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Наталья Поклонская
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
Вход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США
NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании число жертв коронавируса превысило 27 тысяч
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:46На Украине возобновили работу рынков, закрытых из-за коронавируса
15:46Ученые показали эффективность лечения "цитокинового шторма" при COVID-19
15:46Депутат Рады обвинил Зеленского во вредительстве из-за ситуации с МВФ
15:40Сын случайно раскрыл семейную тайну благодаря подарку отцу
15:40Путин рассказал о чувстве благоговения после доклада генетиков о мышах
15:39В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2879
15:39Мусульман призвали с христианами и иудеями помолиться против COVID-19
15:37В Саратовской области почти 40 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ
15:37Правительство обсудило помощь для пострадавших от коронавируса отраслей
15:36Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за тайфуна "Амбо"
15:36Гастроэнтерологи отреагировали на сообщения о новом симптоме коронавируса
15:35В Екатеринбурге выписавший пенсионерку с COVID главврач получил выговор
15:31Из Москвы во Франкфурт вылетел вывозной рейс со 174 пассажирами на борту
15:31Суд отменил продление ареста адвокату Хасавову
15:30В Башкирии в мусорном баке нашли младенца
15:29В России расшифровали геном 65 изолятов коронавируса
15:28"Вектор" получит модифицированных мышей для испытания вакцины от COVID-19
15:28"Вектор" рассчитывает выйти на производство вакцины от оспы в 2021 году
15:26В Армении с 25 мая вводят масочный режим
15:26Путин надеется, что вакцину против COVID-19 зарегистрируют в сентябре
Лента новостейМолния