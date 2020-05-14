В избиркоме назвали процент голосов, необходимый для объединения регионов

"Как обычно, для принятия решения должно проголосовать "за" более 50% пришедших на выборы избирателей в обоих регионах. Возможно и повторное голосование, если один субъект проголосовал "за", а у другого, например, явка недостаточная или есть нарушения. Результат в двух регионах не суммируется", - сказала Плотицына.