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В избиркоме назвали процент голосов, необходимый для объединения регионов
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РИА Новости

В избиркоме назвали процент голосов, необходимый для объединения регионов

12:00 14.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбирательный участок
Избирательный участок
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Избирательный участок. Архивное фото
МУРМАНСК, 14 мая – РИА Новости. Новый объединенный регион Архангельской области и НАО может появиться в случае, если на референдуме за это решение проголосуют более 50% пришедших на выборы избирателей в обоих субъектах, сообщила РИА Новости секретарь избирательной комиссии Архангельской области Елена Плотицына.
"Как обычно, для принятия решения должно проголосовать "за" более 50% пришедших на выборы избирателей в обоих регионах. Возможно и повторное голосование, если один субъект проголосовал "за", а у другого, например, явка недостаточная или есть нарушения. Результат в двух регионах не суммируется", - сказала Плотицына.
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Она также уточнила, что в одном из двух регионов возможно проведение повторного голосования. Это решение будет принимать комиссия.
НАО одновременно является самостоятельным субъектом и входит в состав Архангельской области. Второго апреля губернатор Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку, на его место был назначен губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский, НАО временно возглавил его заместитель Юрий Бездудный. В среду Цыбульский и Бездудный подписали меморандум о намерении объединить субъекты, референдум, может пройти уже в сентябре.
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Случаи объединения российских регионов
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Объединение Архангельской области и НАОЮрий БездудныйНенецкий автономный округАлександр ЦыбульскийИгорь ОрловАрхангельская областьПолитика
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