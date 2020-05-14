Поэты из России и Украины претендуют на премию Рождественского

Трагедия, легшая в основу "Баллады о прокуренном вагоне" При жизни А.С. Кочетков напечатал свои стихи лишь один раз – в 1926 году, да и то в провинциальном альманахе. А посмертную славу ему принесло единственное стихотворение. Но оно известно буквально всем, и неизменно включается во все антологии русской поэзии.