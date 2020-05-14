Поэты из России и Украины претендуют на премию Рождественского

БАРНАУЛ, 14 мая – РИА Новости. Девять поэтов из разных регионов России и Украины претендуют на литературную премию имени Роберта Рождественского в Алтайском крае, сообщает в четверг краевое министерство культуры.
В июне в Алтайском крае назовут имя пятого лауреата губернаторской литературной премии имени Роберта Рождественского. В этом году на нее претендуют девять человек - поэты из Барнаула, Рязанской и Саратовской областей, Екатеринбурга, Орла, Белгорода, Омска, Санкт-Петербурга и Харькова.
12 мая, 07:00АкцентыТрагедия, легшая в основу "Баллады о прокуренном вагоне"При жизни А.С. Кочетков напечатал свои стихи лишь один раз – в 1926 году, да и то в провинциальном альманахе. А посмертную славу ему принесло единственное стихотворение. Но оно известно буквально всем, и неизменно включается во все антологии русской поэзии.
"Из-за отмены литературного фестиваля Роберта Рождественского в 2020 году пригласить лауреата к нам на Алтай, как это было всегда, мы не сможем, но планируем это сделать на следующий год. Кроме того, положением о премии предусмотрено издание книги лауреата на следующий год после ее присуждения", - приводятся в сообщении слова министра культуры Алтайского края Елены Безруковой.
В министерстве подчеркнули, что в связи с ограничениями по коронавирусу в привычном виде литературный фестиваль Роберта Рождественского пройдет только в следующем, 2021 году. Вместе с тем в честь дня рождения поэта 20 июня в крае пройдут отдельные акции в онлайн-формате.
17 апреля, 07:00Акценты"Улица, улица, ты, брат, пьяна". Два напрасно забытых поэтаПесня на слова Н. Щербины стала широко популярной у матросов в годы Крымской войны. Потом слова много раз переделывали. А всенародную известность в переработанном виде она обрела в исполнении Л. Утесова уже в советские годы.
Губернаторская литературная премия имени Роберта Рождественского посвящена памяти этого родившегося в Алтайском крае талантливого русского поэта, внесшего большой вклад в отечественную и мировую культуру. Ее присуждают раз в два года за поэтические произведения. В комиссию по присуждению премии входят дочь поэта Ксения Рождественская, ученые и литераторы России.
Впервые премию вручили в 2012 году, в год 80-летнего юбилея Роберта Рождественского. Награду получил поэт из Москвы Виктор Верстаков. Вторым лауреатом стал уроженец края, поэт из Ленинградской области Виктор Брюховецкий. Затем премии были удостоены Александр Кердан из Екатеринбурга и Виктор Кирюшин из Москвы.