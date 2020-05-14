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Алтайский край
Алтайский край
2020-05-14T11:54
https://ria.ru/20200514/1571422796.html
Поэты из России и Украины претендуют на премию Рождественского
https://cdn23.img.ria.ru/images/66550/73/665507338_0:344:2569:1789_1036x0_80_0_0_9a758c75099822b65d993f4f444bf9ae.jpg
РИА Новости

Поэты из России и Украины претендуют на премию Рождественского

11:54 14.05.2020
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© РИА Новости / Роман Денисов / Перейти в фотобанкПоэт Роберт Рождественский
Поэт Роберт Рождественский
© РИА Новости / Роман Денисов
Перейти в фотобанк
Поэт Роберт Рождественский . Архивное фото
БАРНАУЛ, 14 мая – РИА Новости. Девять поэтов из разных регионов России и Украины претендуют на литературную премию имени Роберта Рождественского в Алтайском крае, сообщает в четверг краевое министерство культуры.
В июне в Алтайском крае назовут имя пятого лауреата губернаторской литературной премии имени Роберта Рождественского. В этом году на нее претендуют девять человек - поэты из Барнаула, Рязанской и Саратовской областей, Екатеринбурга, Орла, Белгорода, Омска, Санкт-Петербурга и Харькова.
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"Из-за отмены литературного фестиваля Роберта Рождественского в 2020 году пригласить лауреата к нам на Алтай, как это было всегда, мы не сможем, но планируем это сделать на следующий год. Кроме того, положением о премии предусмотрено издание книги лауреата на следующий год после ее присуждения", - приводятся в сообщении слова министра культуры Алтайского края Елены Безруковой.
В министерстве подчеркнули, что в связи с ограничениями по коронавирусу в привычном виде литературный фестиваль Роберта Рождественского пройдет только в следующем, 2021 году. Вместе с тем в честь дня рождения поэта 20 июня в крае пройдут отдельные акции в онлайн-формате.
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Губернаторская литературная премия имени Роберта Рождественского посвящена памяти этого родившегося в Алтайском крае талантливого русского поэта, внесшего большой вклад в отечественную и мировую культуру. Ее присуждают раз в два года за поэтические произведения. В комиссию по присуждению премии входят дочь поэта Ксения Рождественская, ученые и литераторы России.
Впервые премию вручили в 2012 году, в год 80-летнего юбилея Роберта Рождественского. Награду получил поэт из Москвы Виктор Верстаков. Вторым лауреатом стал уроженец края, поэт из Ленинградской области Виктор Брюховецкий. Затем премии были удостоены Александр Кердан из Екатеринбурга и Виктор Кирюшин из Москвы.
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