Фонд набирает волонтеров для помощи подопечным на расстоянии

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) объявил о наборе волонтеров в проект "Помочь можно на расстоянии": его участники проводят онлайн-встречи с подопечными детских домов, хосписов, домов-интернатов и домов для престарелых, куда доступ волонтеров остановлен из-за коронавируса, сообщил РИА Новости руководитель проекта Павел Федосов.

"Проект работает с 23 марта, сейчас у нас порядка 100 добровольцев – в основном студенты. Мы ищем людей любого возраста и разных компетенций, например, кто ладит с детьми - для участия в "сказочных эфирах". Ищем репетиторов, чтобы помогать в изучении школьных предметов. Нужно создавать видеоролики, поздравления с днем рождения, а также вести мастер-классы. Еще нужны менеджеры для координации проекта, пишущие люди, медиа-волонтеры", - сказал Федосов.

По его словам, из-за эпидемии коронавируса доступ в социальные учреждения для волонтеров сейчас запрещен, однако "потребность во взаимодействии с внешним миром у подопечных сохранилась".

"Волонтеры поддерживают, дают возможность чему-то научиться. Теперь помогаем, не выходя из собственного дома", - пояснил Федосов.

Так, добровольцы помогают осваивать школьную программу детям – сиротам, детям из многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации. Добровольцы рассказывают сказки, разыгрывают спектакли, поют, рисуют и дают уроки музыки детям с ограниченными возможностями здоровья - подопечным детских хосписов и благотворительных фондов, домов интернатов и центров содействия семейному воспитанию. С подростками из центров содействия семейному воспитанию говорят о профессиях. Для подростков и взрослых с ментальными нарушениями добровольцы устраивают дружеские он-лайн эфиры: рассказывают о своих интересах и увлечениях, занимаются совместным творчеством. Для пожилых людей из домов–интернатов дают концерты.

Чтобы принять участие в проекте нужно заполнить анкету по ссылке http://igcs.ru/shod/volunteer_form.php