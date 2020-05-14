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Религия и мировоззрение
2020-05-14T11:50
https://ria.ru/20200514/1571422413.html
Фонд набирает волонтеров для помощи подопечным на расстоянии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374050_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_7e1ee5598ad287a85d71dbc89b5720b9.jpg
РИА Новости

Фонд набирает волонтеров для помощи подопечным на расстоянии

11:50 14.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДистанционное обучение школьников
Дистанционное обучение школьников
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) объявил о наборе волонтеров в проект "Помочь можно на расстоянии": его участники проводят онлайн-встречи с подопечными детских домов, хосписов, домов-интернатов и домов для престарелых, куда доступ волонтеров остановлен из-за коронавируса, сообщил РИА Новости руководитель проекта Павел Федосов.
"Проект работает с 23 марта, сейчас у нас порядка 100 добровольцев – в основном студенты. Мы ищем людей любого возраста и разных компетенций, например, кто ладит с детьми - для участия в "сказочных эфирах". Ищем репетиторов, чтобы помогать в изучении школьных предметов. Нужно создавать видеоролики, поздравления с днем рождения, а также вести мастер-классы. Еще нужны менеджеры для координации проекта, пишущие люди, медиа-волонтеры", - сказал Федосов.
По его словам, из-за эпидемии коронавируса доступ в социальные учреждения для волонтеров сейчас запрещен, однако "потребность во взаимодействии с внешним миром у подопечных сохранилась".
"Волонтеры поддерживают, дают возможность чему-то научиться. Теперь помогаем, не выходя из собственного дома", - пояснил Федосов.
Так, добровольцы помогают осваивать школьную программу детям – сиротам, детям из многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации. Добровольцы рассказывают сказки, разыгрывают спектакли, поют, рисуют и дают уроки музыки детям с ограниченными возможностями здоровья - подопечным детских хосписов и благотворительных фондов, домов интернатов и центров содействия семейному воспитанию. С подростками из центров содействия семейному воспитанию говорят о профессиях. Для подростков и взрослых с ментальными нарушениями добровольцы устраивают дружеские он-лайн эфиры: рассказывают о своих интересах и увлечениях, занимаются совместным творчеством. Для пожилых людей из домов–интернатов дают концерты.
Чтобы принять участие в проекте нужно заполнить анкету по ссылке http://igcs.ru/shod/volunteer_form.php
Проект "Помочь можно на расстоянии" реализует Фонд Андрея Первозванного, независимая добровольческая инициатива "Терапевчие" и межвузовский добровольческий центр "Близкие люди" при Московской епархиальной комиссии по работе с вузами и научным сообществом.
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