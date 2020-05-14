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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-05-14T11:46
https://ria.ru/20200514/1571422172.html
Глава Ленобласти проверил работу музеев в новых условиях
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РИА Новости

Глава Ленобласти проверил работу музеев в новых условиях

11:46 14.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУГ, 14 мая – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверил работу музеев региона в условиях пандемии, с 12 мая культурные учреждения региона могут вернуться к работе, но только на отрытом воздухе.
"Музеи, действительно, переходят на режим уличных экскурсий. У кого таких экскурсий до сих пор не было - заняты их разработкой", - сообщил глава региона на своей официальной странице в сети Instagram.
По его словам, в районах, где есть населенные пункты с большим числом заболевших коронавирусной инфекцией, музеи могут начать работать только на открытом воздухе и при этом собирать группы не более пяти человек.
Дрозденко добавил, что хотя ряд музеев Ленинградской области может начать экскурсионную работу лишь на открытом воздухе, некоторым культурным учреждениям разрешено принимать группы внутри зданий с ограничением по количеству посетителей. Для этого, музеи, которые могут принимать группы, должны проводить дезинфекцию помещений, а также установить санитайзеры, протестировать пропускные системы, нанести дистанционную разметку и подготовить маски для посетителей.
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В свою очередь в пресс-службе областной администрации отметили, что самые строгие ограничения коснулись следующих учреждений: музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда", музеи "Невский пятачок", "Дом авиаторов", "Кобона: Дорога Жизни", Выборгский объединенный музей-заповедник, музей-усадьба "Приютино", музей-усадьба "Рождествено", "Дом станционного смотрителя", историко-мемориальный музей-усадьба П.Е. Щербова, музей-усадьба "Суйда", "Домик няни А.С. Пушкина", Тосненский историко-краеведческий музей и музей истории города Шлиссельбурга.
В частности, музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда" на открытом воздухе проводит экскурсии по мемориальным комплексам "Невский пятачок" и "Синявинские высоты", а также экскурсию на преддиорамной площади.
"Выборгский объединенный музей-заповедник запустил обзорные тематические экскурсии по замковому острову и городу Выборг. Музей "Дом авиаторов" будет рад видеть на экскурсии по предмузейной территории — рассказать об установленной модели самолета и стеле", - отметили в пресс-службе.
Музей-усадьба "Рождествено" предлагает экскурсии по парку и обзорную экскурсию по селу Рождествено. Шлиссельбургский музей проводит пешеходные экскурсии по городу, а в музее-усадьбе "Суйда" есть маршрут по парку. Экскурсионное обслуживание проводится по предварительной записи по телефону или e-mail. Все посетители, а также сотрудники музеев, должны быть в масках.
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Ленинградская областьКоронавирус в РоссииАлександр Дрозденко
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