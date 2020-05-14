Районные и сельские мечети Татарстана получат финансовую помощь

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Особо нуждающимся исламским приходам Татарстана будет выделена дополнительная финансовая поддержка от Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ), заявил муфтий Камиль Самигуллин во время видеоконференции с имамами региона.
"В тяжелой финансовой ситуации оказались мечети и имамы, особенно в сельской местности. Настоятели продолжают вести религиозную деятельность в онлайне с соблюдением всех санитарных требований, контролируют функционирование мечетей, которые временно закрыты. Они также круглосуточно выполняют по неотложным запросам населения все обряды", - отметил муфтий Татарстана.
Самигуллин напомнил, что пожертвования верующих мусульман традиционно формируют основной бюджет мечетей, а именно обеспечивают их платежеспособность по жилищно-коммунальным услугам, но в связи с запретом на посещение культовых объектов пожертвования резко сократились.
"Для оказания помощи в сложившейся ситуации принято решение оказать финансовую поддержку районным и сельским мечетям и особо нуждающимся имамам Республики Татарстан, среди которых немало многодетных и малоимущих", - сказал муфтий Самигуллин.