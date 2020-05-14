Районные и сельские мечети Татарстана получат финансовую помощь

"В тяжелой финансовой ситуации оказались мечети и имамы, особенно в сельской местности. Настоятели продолжают вести религиозную деятельность в онлайне с соблюдением всех санитарных требований, контролируют функционирование мечетей, которые временно закрыты. Они также круглосуточно выполняют по неотложным запросам населения все обряды", - отметил муфтий Татарстана.