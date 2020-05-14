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Религия и мировоззрение
2020-05-14T11:46
https://ria.ru/20200514/1571422148.html
Районные и сельские мечети Татарстана получат финансовую помощь
https://cdn25.img.ria.ru/images/149472/03/1494720302_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_ff4c584f8cc19fdff5bfcbe7ecdb33e5.jpg
РИА Новости

Районные и сельские мечети Татарстана получат финансовую помощь

11:46 14.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТрадиционный съезд мусульман "Изге Болгар Жыены" в Казани
Традиционный съезд мусульман Изге Болгар Жыены в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Особо нуждающимся исламским приходам Татарстана будет выделена дополнительная финансовая поддержка от Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ), заявил муфтий Камиль Самигуллин во время видеоконференции с имамами региона.
"В тяжелой финансовой ситуации оказались мечети и имамы, особенно в сельской местности. Настоятели продолжают вести религиозную деятельность в онлайне с соблюдением всех санитарных требований, контролируют функционирование мечетей, которые временно закрыты. Они также круглосуточно выполняют по неотложным запросам населения все обряды", - отметил муфтий Татарстана.
Самигуллин напомнил, что пожертвования верующих мусульман традиционно формируют основной бюджет мечетей, а именно обеспечивают их платежеспособность по жилищно-коммунальным услугам, но в связи с запретом на посещение культовых объектов пожертвования резко сократились.
"Для оказания помощи в сложившейся ситуации принято решение оказать финансовую поддержку районным и сельским мечетям и особо нуждающимся имамам Республики Татарстан, среди которых немало многодетных и малоимущих", - сказал муфтий Самигуллин.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКамиль СамигуллинРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
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