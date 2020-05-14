Власти Исландии назвали дату открытия страны для туристов

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Власти Исландии планируют открыть страну для туристов не позднее 15 июня, сообщает Forbes.
В Исландии полтора десятка заболевших коронавирусом. При этом за последнюю неделю не было выявлено новых случаев заражения, несмотря на рост количества тестируемых.
Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир объявила, что страна откроется для иностранных туристов не позднее 15 июня.
Двухнедельный карантин для прибывающих в страну будет отменен, но гостей обяжут сдать тест. Его результаты станут известны в тот же день.
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По словам премьер-министра, главной проблемой для путешественников станет дорога: многие авиакомпании прекратили полеты и планируют возобновить их не ранее июля. Пока в Исландию можно попасть из Бостона, Лондона и Стокгольма.
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