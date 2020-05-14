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Туризм
2020-05-14T13:04
https://ria.ru/20200514/1571421716.html
Власти Исландии назвали дату открытия страны для туристов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569975145_0:0:901:506_1036x0_80_0_0_5fed9f1b3b6886590a42a179d09e4f45.jpg
РИА Новости

Власти Исландии назвали дату открытия страны для туристов

13:04 14.05.2020
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CC BY-SA 3.0 / Илья Григорик / Водопад Гьяйн в Исландии
Водопад Гьяйн в Исландии
CC BY-SA 3.0 / Илья Григорик /
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Власти Исландии планируют открыть страну для туристов не позднее 15 июня, сообщает Forbes.
В Исландии полтора десятка заболевших коронавирусом. При этом за последнюю неделю не было выявлено новых случаев заражения, несмотря на рост количества тестируемых.
Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир объявила, что страна откроется для иностранных туристов не позднее 15 июня.
Двухнедельный карантин для прибывающих в страну будет отменен, но гостей обяжут сдать тест. Его результаты станут известны в тот же день.
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По словам премьер-министра, главной проблемой для путешественников станет дорога: многие авиакомпании прекратили полеты и планируют возобновить их не ранее июля. Пока в Исландию можно попасть из Бостона, Лондона и Стокгольма.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмForbesИсландияЛондонСтокгольм (город)Бостон
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