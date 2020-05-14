Врач рассказал о стационарах, где переливают плазму пациентам с COVID-19

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Список стационаров, где переливают плазму пациентам с Список стационаров, где переливают плазму пациентам с COVID-19 , планируется расширять, сейчас использовать метод могут только три московских стационара, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы , руководитель консультативной трансфузиологической бригады 52-й городской клинической больницы Андрей Буланов.

"На сегодняшний день это 3 стационара, планируется расширять список стационаров, которые будут переливать плазму пациентам с коронавирусом", - сказал Буланов, отвечая на вопрос, сколько стационаров имеет допуск на переливание плазмы пациентам с коронавирусом.

По предложению клинического комитета с середины апреля в Москве пациентам с COVID-19 проводят процедуры переливания плазмы крови доноров, которые уже прошли лечение от коронавирусной инфекции и выздоровели.

Как ранее сообщало правительство Москвы, выздоровевшие от коронавирусной инфекции могут помочь другим пациентам и сдать плазму крови. Для этого необходимо обратиться на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.