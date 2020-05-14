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2020-05-14T12:00
https://ria.ru/20200514/1571419241.html
Андрей Буланов: к концу эпидемии COVID-19 нужно сформировать запас плазмы
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РИА Новости

Андрей Буланов: к концу эпидемии COVID-19 нужно сформировать запас плазмы

12:00 14.05.2020
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© Фото : ГКБ номер 52Руководитель консультативной трансфузиологической бригады 52-й городской клинической больницы Андрей Буланов
Руководитель консультативной трансфузиологической бригады 52-й городской клинической больницы Андрей Буланов
© Фото : ГКБ номер 52
О том, кто может стать донором плазмы для помощи больным коронавирусом, кому назначают переливание плазмы и насколько этот метод лечения эффективен, в интервью РИА Новости рассказал главный внештатный специалист трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы, руководитель консультативной трансфузиологической бригады 52-й городской клинической больницы Андрей Буланов. Беседовала Ольга Овчинникова.
— Андрей Юльевич, как проходит процедура переливания плазмы? К ней нужно как-то готовиться заранее? Сколько времени занимает процедура?
— К процедуре переливания пациенту стационара специально готовиться не нужно. Она такая же, как любое лечение, и занимает около часа. При этом в целом медицинская подготовка к трансфузии – это определенный процесс. Он включает в себя много действий: определение группы крови, ряд процедур с компонентом крови, проведение биологической пробы. Дополнительно в обязательном порядке проводятся процедуры для обеспечения безопасности трансфузии.
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— Каков принцип действия этого метода?
— Плазма – это стандартное лечебное средство. Она широко используется в медицине не один десяток лет, поэтому трансфузий плазмы в нашем городе, например, выполняется сотни тысяч – при кровопотерях, при травмах и больших операциях и по целому ряду других направлений.
В лечении новой коронавирусной инфекции плазма применяется так же, как и для многих других вирусных заболеваний. В плазме есть все белки, которые содержатся в крови человека. И одни из представителей плазменных белков – антитела.
Ключевой механизм выздоровления от инфекции, особенно вирусной, – наличие специфических антител. В плазме выздоровевших эти антитела присутствуют в активированном виде, это важно. Именно они являются действующим началом гипериммуной плазмы, применяемой сегодня при коронавирусной инфекции.
Этот метод использовался в XX веке в России при лечении многих бактериальных болезней, а также во время эпидемий свиного и птичьего гриппов в Азии. Кроме того, он использовался при лечении лихорадки Эбола в Африке. Ее тоже вызывает вирус, и плазма выздоровевших показала эффективность. В данном случае мы используем ее со строго определенной целью. Для этого мы отбираем доноров, кровь которых содержит активированные антитела к возбудителю COVID-19.
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— Какие дополнительные требования есть к донору, кроме того, что он должен переболеть коронавирусом?
— Безусловно, требований к донору довольно много: наличие подтверждения о перенесенной инфекции COVID-19, отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С, гемограмма, биохимические исследования крови, наличие исследования на содержание специфических антител к SARS-CoV-2 и ряд других обязательных требований, о которых проинформируют при обращении на горячую линию. Они не являются специальными. Эти требования существуют долгое время, выработаны годами. И их цель – безопасность процедуры как для донора, так и для пациента. Соответственно, мы видим безопасность для донора на основании анамнеза прошедшей болезни. И одновременно учитывая то, что мы знаем о доноре, оцениваем безопасность для реципиента.
— Кому сейчас чаще всего назначается переливание плазмы?
— Если говорить о лечении COVID-19, то переливание плазмы, содержащей антитела к SARS-Cov2, чаще всего используется для пациентов с выраженной недостаточностью иммунного ответа на инфекцию.
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— Сколько стационаров имеет допуск на переливание плазмы пациентам с коронавирусом?
— На сегодняшний день – это три стационара, планируется расширять список стационаров, которые будут переливать плазму пациентам с коронавирусом.
— Переливание плазмы больным коронавирусом применяется в Москве около месяца. Как вы можете оценить эффективность этого метода? Стоит ли как-то его расширять?
— Мы пока что набираем материал на эту тему. Сейчас мы пытаемся понять, в каком сочетании с другими препаратами использовать метод и для какой категории больных он будет наиболее эффективен. На сегодня выполнено порядка 120 трансфузий – это пока мало для того, чтобы сделать однозначные выводы.
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— То есть требуется комбинация различных методов?
— Всегда требуются различные методы, исключительно плазмой не лечат никого. Есть определенные ситуации, в которых плазма эффективно дополняет процесс. Нет вообще ни одного пациента в мире с коронавирусом, кого бы лечили одним препаратом. Речь идет не о легких формах, когда можно вылечиться без госпитализации.
Мы говорим о пациентах как минимум со средней тяжестью течения. Мы считаем, что в данном случае оптимально с ними работать. А из группы среднетяжелых госпитализированных никого не лечат чем-то одним, это всегда какое-то сочетание. И выбор зависит от разных факторов и от фазы течения: на каком-то этапе нужна плазма, на каком-то к плазме нужно добавить биологические препараты, а когда-то сначала применяют другие агенты противовирусной терапии. Ни в одном случае нельзя сказать однозначно, с помощью какого препарата человек вылечился.
— Вы наблюдаете за людьми, кто получил переливание плазмы? Нет ли у них побочных эффектов?
— Конечно, мы наблюдаем за ними. Самые первые пациенты выписались примерно в десятых числах апреля, около месяца назад. Каких-то проблем мы не выявили.
— Были ли случаи, когда что-то пошло не так и донору или реципиенту стало плохо?
— Реципиенту и так плохо. Ухудшений после плазмы не было. Было определенное стечение обстоятельств: ситуация, тяжесть состояния пациента, которое помогло сделать вывод, что плазму применять смысла не имеет и нужно что-то другое. Или когда проблемы связаны не с самим вирусом, а с присоединением вторичной инфекции, и здесь уже вирус роли не играет, соответственно, и плазма не будет эффективна.
Какие могут быть проблемы с плазмой, мы хорошо знаем. Это биологический продукт, и существуют известные факторы риска, но мы используем все технологии, чтобы они не реализовались. У нас используется система мер, накопленная, хорошо известная по опыту, применяемая для обеспечения безопасности плазмы.
Что касается доноров, то осложнений с их стороны тоже не было.
— Сколько потребуется времени, чтобы сформировался хотя бы небольшой запас плазмы? Сколько нужно доноров?
— Это вопрос сложный. Пока вся плазма, которая заготавливается, используется в клинической практике. Пока не стоит строить прогнозы, сколько может понадобиться плазмы в широком смысле и какой надо иметь запас. Да, очевидно, к концу эпидемии мы будем формировать запас, даже когда клиническая потребность снизится. Может, мы никогда не столкнемся с этой инфекцией или, наоборот, она вернется, поэтому запас лучше иметь. Но сделать эту оценку можно будет только к концу эпидемии.
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