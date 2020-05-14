Андрей Буланов: к концу эпидемии COVID-19 нужно сформировать запас плазмы

О том, кто может стать донором плазмы для помощи больным коронавирусом , кому назначают переливание плазмы и насколько этот метод лечения эффективен, в интервью РИА Новости рассказал главный внештатный специалист трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы, руководитель консультативной трансфузиологической бригады 52-й городской клинической больницы Андрей Буланов . Беседовала Ольга Овчинникова.

— Андрей Юльевич, как проходит процедура переливания плазмы? К ней нужно как-то готовиться заранее? Сколько времени занимает процедура?

— К процедуре переливания пациенту стационара специально готовиться не нужно. Она такая же, как любое лечение, и занимает около часа. При этом в целом медицинская подготовка к трансфузии – это определенный процесс. Он включает в себя много действий: определение группы крови, ряд процедур с компонентом крови, проведение биологической пробы. Дополнительно в обязательном порядке проводятся процедуры для обеспечения безопасности трансфузии.

— Каков принцип действия этого метода?

— Плазма – это стандартное лечебное средство. Она широко используется в медицине не один десяток лет, поэтому трансфузий плазмы в нашем городе, например, выполняется сотни тысяч – при кровопотерях, при травмах и больших операциях и по целому ряду других направлений.

В лечении новой коронавирусной инфекции плазма применяется так же, как и для многих других вирусных заболеваний. В плазме есть все белки, которые содержатся в крови человека. И одни из представителей плазменных белков – антитела.

Ключевой механизм выздоровления от инфекции, особенно вирусной, – наличие специфических антител. В плазме выздоровевших эти антитела присутствуют в активированном виде, это важно. Именно они являются действующим началом гипериммуной плазмы, применяемой сегодня при коронавирусной инфекции.

Этот метод использовался в XX веке в России при лечении многих бактериальных болезней, а также во время эпидемий свиного и птичьего гриппов в Азии. Кроме того, он использовался при лечении лихорадки Эбола в Африке. Ее тоже вызывает вирус, и плазма выздоровевших показала эффективность. В данном случае мы используем ее со строго определенной целью. Для этого мы отбираем доноров, кровь которых содержит активированные антитела к возбудителю COVID-19.

— Какие дополнительные требования есть к донору, кроме того, что он должен переболеть коронавирусом?

— Безусловно, требований к донору довольно много: наличие подтверждения о перенесенной инфекции COVID-19, отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С, гемограмма, биохимические исследования крови, наличие исследования на содержание специфических антител к SARS-CoV-2 и ряд других обязательных требований, о которых проинформируют при обращении на горячую линию. Они не являются специальными. Эти требования существуют долгое время, выработаны годами. И их цель – безопасность процедуры как для донора, так и для пациента. Соответственно, мы видим безопасность для донора на основании анамнеза прошедшей болезни. И одновременно учитывая то, что мы знаем о доноре, оцениваем безопасность для реципиента.

— Кому сейчас чаще всего назначается переливание плазмы?

— Если говорить о лечении COVID-19, то переливание плазмы, содержащей антитела к SARS-Cov2, чаще всего используется для пациентов с выраженной недостаточностью иммунного ответа на инфекцию.

— Сколько стационаров имеет допуск на переливание плазмы пациентам с коронавирусом?

— На сегодняшний день – это три стационара, планируется расширять список стационаров, которые будут переливать плазму пациентам с коронавирусом.

— Переливание плазмы больным коронавирусом применяется в Москве около месяца. Как вы можете оценить эффективность этого метода? Стоит ли как-то его расширять?

— Мы пока что набираем материал на эту тему. Сейчас мы пытаемся понять, в каком сочетании с другими препаратами использовать метод и для какой категории больных он будет наиболее эффективен. На сегодня выполнено порядка 120 трансфузий – это пока мало для того, чтобы сделать однозначные выводы.

— То есть требуется комбинация различных методов?

— Всегда требуются различные методы, исключительно плазмой не лечат никого. Есть определенные ситуации, в которых плазма эффективно дополняет процесс. Нет вообще ни одного пациента в мире с коронавирусом, кого бы лечили одним препаратом. Речь идет не о легких формах, когда можно вылечиться без госпитализации.

Мы говорим о пациентах как минимум со средней тяжестью течения. Мы считаем, что в данном случае оптимально с ними работать. А из группы среднетяжелых госпитализированных никого не лечат чем-то одним, это всегда какое-то сочетание. И выбор зависит от разных факторов и от фазы течения: на каком-то этапе нужна плазма, на каком-то к плазме нужно добавить биологические препараты, а когда-то сначала применяют другие агенты противовирусной терапии. Ни в одном случае нельзя сказать однозначно, с помощью какого препарата человек вылечился.

— Вы наблюдаете за людьми, кто получил переливание плазмы? Нет ли у них побочных эффектов?

— Конечно, мы наблюдаем за ними. Самые первые пациенты выписались примерно в десятых числах апреля, около месяца назад. Каких-то проблем мы не выявили.

— Были ли случаи, когда что-то пошло не так и донору или реципиенту стало плохо?

— Реципиенту и так плохо. Ухудшений после плазмы не было. Было определенное стечение обстоятельств: ситуация, тяжесть состояния пациента, которое помогло сделать вывод, что плазму применять смысла не имеет и нужно что-то другое. Или когда проблемы связаны не с самим вирусом, а с присоединением вторичной инфекции, и здесь уже вирус роли не играет, соответственно, и плазма не будет эффективна.

Какие могут быть проблемы с плазмой, мы хорошо знаем. Это биологический продукт, и существуют известные факторы риска, но мы используем все технологии, чтобы они не реализовались. У нас используется система мер, накопленная, хорошо известная по опыту, применяемая для обеспечения безопасности плазмы.

Что касается доноров, то осложнений с их стороны тоже не было.

— Сколько потребуется времени, чтобы сформировался хотя бы небольшой запас плазмы? Сколько нужно доноров?

— Это вопрос сложный. Пока вся плазма, которая заготавливается, используется в клинической практике. Пока не стоит строить прогнозы, сколько может понадобиться плазмы в широком смысле и какой надо иметь запас. Да, очевидно, к концу эпидемии мы будем формировать запас, даже когда клиническая потребность снизится. Может, мы никогда не столкнемся с этой инфекцией или, наоборот, она вернется, поэтому запас лучше иметь. Но сделать эту оценку можно будет только к концу эпидемии.