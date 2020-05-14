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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T11:36
https://ria.ru/20200514/1571421499.html
В Петербурге число случаев коронавируса приблизилось к девяти тысячам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570614785_0:0:2956:1663_1036x0_80_0_0_1bc89f3af75674cb1676a9cd87eed6c3.jpg
РИА Новости

В Петербурге число случаев коронавируса приблизилось к девяти тысячам

11:36 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге достигло почти 9 тысяч, при этом выздоровели 1899 человек, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 460 новых случаев.
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"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 8945 случаев заражения COVID-19. Умерло 69 человек. Выздоровело 1899 человек", - говорится в сообщении.
В Петербурге за последние сутки обследованы на коронавирус 10 613 человек. На карантине находится 3589 человек, из них 175 - в обсерваторе, 922 - на самоизоляции, 2492 - контактные.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСанкт-Петербург
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