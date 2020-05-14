В Петербурге число случаев коронавируса приблизилось к девяти тысячам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге достигло почти 9 тысяч, при этом выздоровели 1899 человек, сообщает городской оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 460 новых случаев.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 8945 случаев заражения COVID-19. Умерло 69 человек. Выздоровело 1899 человек", - говорится в сообщении.

В Петербурге за последние сутки обследованы на коронавирус 10 613 человек. На карантине находится 3589 человек, из них 175 - в обсерваторе, 922 - на самоизоляции, 2492 - контактные.