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2020-05-14T15:02
https://ria.ru/20200514/1571421454.html
ФСБ проводит обыски в доме зампреда пензенского правительства
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РИА Новости

ФСБ проводит обыски в доме зампреда пензенского правительства

11:35 14.05.2020 (обновлено: 15:02 14.05.2020)
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© Фото : сайт Правительства Пензенской областиМинистр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков
© Фото : сайт Правительства Пензенской области
САРАТОВ, 14 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сотрудники ФСБ проводят обыск дома у заместителя председателя правительства Пензенской области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства.
Там уточнили, что речь идет о расследовании уголовного дела о мошенничестве, связанном с хищением бюджетных средств, а Бурлаков — один из фигурантов.
Позже стало известно, что обыски прошли и в областном Министерстве сельского хозяйства.
Пока что меру пресечения в отношении Бурлакова не избирали, добавили в пресс-службе управления ФСБ.
"Пока обысковые мероприятия проходят, дальше там следователь будет принимать решение", — сказал собеседник агентства.
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Андрей БурлаковМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Пензенская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Ну , что тут скажешь ? Одни народ считают быдлом , другие грабят его , третьи хотят сместить первых двух , что бы занять их место и заняться тем же самым . Всё это от безнаказанности и круговой поруки . Только полная конфискация всего и у чиновника и всей его родни . И срока огромные без права УДО и помилования .
14 мая, 13:09
Теофраст фон Гогенгейм
1410101
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