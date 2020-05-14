ФСБ проводит обыски в доме зампреда пензенского правительства

САРАТОВ, 14 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сотрудники Сотрудники ФСБ проводят обыск дома у заместителя председателя правительства Пензенской области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства.

Там уточнили, что речь идет о расследовании уголовного дела о мошенничестве, связанном с хищением бюджетных средств, а Бурлаков — один из фигурантов.

Позже стало известно, что обыски прошли и в областном Министерстве сельского хозяйства.

Пока что меру пресечения в отношении Бурлакова не избирали, добавили в пресс-службе управления ФСБ.