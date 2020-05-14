Мигранту снизили срок за убийство полицейского в московском метро

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг смягчил с 18 до 17,5 лет колонии строгого режима приговор уроженцу Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг смягчил с 18 до 17,5 лет колонии строгого режима приговор уроженцу Киргизии Нурлану Муратову за убийство полицейского на московском метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Судебная коллегия переквалифицировала действия осужденного со статьи 317 УК РФ (посягательство на жизнь правоохранителя) на пункт "б" части 2 статьи 105 УК (убийство лица в связи с осуществлением лицом служебной деятельности), назначив Муратову наказание в виде 17 лет и 6 месяцев колонии строгого режима", - рассказал собеседник агентства.

Приговор теперь считается вступившим в силу.

Изначально, в феврале этого года, Мосгорсуд приговорил Муратова к 18 годам колонии . Такое наказание просил для него прокурор, с ним согласился и суд, и присяжные заседатели, которые вынесли обвинительный вердикт.

По версии следствия, в ночь на 3 сентября 2018 года 23-летний полицейский Андрей Райский остановил Муратова, который, как показалось силовику, был пьян (впоследствии это подтвердилось). Для разбирательства они пошли в отдел полиции, но по пути зашли в служебный туалет, где Муратов выхватил у полицейского пистолет и убил того выстрелом в голову, после чего убежал.

Обвиняемый, который получил гражданство России 12 лет назад, до сих пор в полной мере не овладел русским языком, поэтому в суде он прибегал к помощи переводчика. Изначально мужчина категорически отрицал вину, однако позже в материалах дела появилось чистосердечное признание.