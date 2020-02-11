Мосгорсуд приговорил убийцу полицейского в метро к 18 годам колонии

При этом часть наказания осужденный будет отбывать в тюрьме. Кроме того, частично удовлетворены исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Изначально мужчина категорически отрицал вину, однако потом в материалах дела появилось чистосердечное признание. Позже у Муратова сменился защитник, который заявил, что его подопечный дал обличающие себя показания под давлением, а на самом деле с полицейским не боролся и из пистолета не стрелял.