Мосгорсуд приговорил убийцу полицейского в метро к 18 годам колонии

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Мосгорсуд отправил на 18 лет в колонию строгого режима уроженца Киргизии Нурлана Муратова по делу об убийстве полицейского на станции метро "Курская" в 2018 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Присяжные вынесли обвинительный вердикт с оговоркой, что Муратов заслуживает снисхождения. Приговор суда совпал с требованиями прокурора.
При этом часть наказания осужденный будет отбывать в тюрьме. Кроме того, частично удовлетворены исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
По версии следствия, в ночь на 3 сентября 2018 года 23-летний полицейский Андрей Райский остановил Муратова, который, как показалось силовику, был пьян (впоследствии это подтвердилось). Для разбирательства они пошли в отдел полиции, но по пути зашли в служебный туалет, где Муратов выхватил у полицейского пистолет и убил его выстрелом в голову, после чего убежал.
Изначально мужчина категорически отрицал вину, однако потом в материалах дела появилось чистосердечное признание. Позже у Муратова сменился защитник, который заявил, что его подопечный дал обличающие себя показания под давлением, а на самом деле с полицейским не боролся и из пистолета не стрелял.
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