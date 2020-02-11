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Мосгорсуд приговорил убийцу полицейского в метро к 18 годам колонии
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РИА Новости

Мосгорсуд приговорил убийцу полицейского в метро к 18 годам колонии

11:55 11.02.2020 (обновлено: 12:31 11.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНурлан Муратов во время оглашения приговора в Московском городском суде
Нурлан Муратов во время оглашения приговора в Московском городском суде
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Нурлан Муратов во время оглашения приговора в Московском городском суде
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Мосгорсуд отправил на 18 лет в колонию строгого режима уроженца Киргизии Нурлана Муратова по делу об убийстве полицейского на станции метро "Курская" в 2018 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Присяжные вынесли обвинительный вердикт с оговоркой, что Муратов заслуживает снисхождения. Приговор суда совпал с требованиями прокурора.
При этом часть наказания осужденный будет отбывать в тюрьме. Кроме того, частично удовлетворены исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
По версии следствия, в ночь на 3 сентября 2018 года 23-летний полицейский Андрей Райский остановил Муратова, который, как показалось силовику, был пьян (впоследствии это подтвердилось). Для разбирательства они пошли в отдел полиции, но по пути зашли в служебный туалет, где Муратов выхватил у полицейского пистолет и убил его выстрелом в голову, после чего убежал.
Изначально мужчина категорически отрицал вину, однако потом в материалах дела появилось чистосердечное признание. Позже у Муратова сменился защитник, который заявил, что его подопечный дал обличающие себя показания под давлением, а на самом деле с полицейским не боролся и из пистолета не стрелял.
Работа сотрудников ОМОН Зубр
9 сентября 2018, 08:00
Убит при исполнении: полицейские, погибшие при задержании преступников
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РоссияКиргизияМосковский метрополитенМосковский городской судПроисшествия
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aa.yast
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