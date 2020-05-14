Встречи в катакомбах: авторы Telegram-каналов рассказали о своих секретах

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Авторы популярных российских Telegram-каналов, в том числе и анонимных, рассказали РИА Новости, почему считают мессенджер "питательной средой для мыслящих людей" и незаменимой платформой для обмена информацией, какой моральный кодекс принят в редакциях каналов, за что предлагают деньги, выгодна ли анонимность и существует ли "тайная ложа" Telegram.

Питательная среда

С самого начала развития Telegram было понятно, что вскоре он станет одним из наиболее популярных в стране медиа, рассказала журналист Тина Канделаки , на авторском канале которой более 105,3 тысячи подписчиков.

"Моя личная стратегия заключается в присутствии на максимальном количестве медийных площадок. Когда я заходила в Telegram, уже было понятно, что каналы, как средство доставки новостей и комментариев прямо в мозг аудитории, будут качественно и количественно расти по экспоненте. Я пришла сюда за новой аудиторией и нашла ее", — сказала она.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян (80,7 тысячи подписчиков) рассказала, что для нее ведение личного канала в Telegram — это работа. А "единственно возможная" стратегия развития канала — писать о том, что интересно подписчикам.

"Я руковожу сотнями медийных ресурсов и не понимаю, как можно это делать, не осваивая новые платформы. Свой канал — это еще одно СМИ. Как только я уйду с работы, я свои личные СМИ закрою. Потому что это именно работа", — поделилась Симоньян.

Большинство авторов видят в Telegram удобную площадку для обмена информацией — именно поэтому пришли на нее. Так, автор канала "Политджойстик" (64,3 тысячи подписчиков) политолог Марат Баширов отметил, что эта платформа незаменима для тех, кто привык "все время получать информацию вне зависимости от того, где он находится". А ее анонимность обеспечивает большую свободу и превращает из агрегатора догм в "питательную среду для мыслящего человека".

Кто-то пришел в Telegram по рекомендации от друзей. Так, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский (ведет канал "Армагеддоныч" на 56,8 тысячи человек) рассказал, что его уговорил завести свой канал телеведущий Владимир Соловьев , у которого 172,9 тысячи подписчиков.

"Любопытно делиться с теми, кому интересно, своими взглядами и своими какими-то наработками и разработками", — рассказал глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Александр Малькевич , который ведет канал на 4,7 тысячи человек.

Выгода анонимности

В редакциях анонимных каналов также поделились историями освоения мессенджера.

"Telegram-канал "Караульный" (107,9 тысячи подписчиков. — Прим. ред.) как агрегатор других каналов был придуман одним из членов нашего коллектива, работающим в СМИ с тем же функционалом. Он сидел на лентах РИА Новости и ТАСС, а также "Медиаметриксе", и решил, что создание агрегатора будет уместно в рамках Telegram", — рассказали в редакции "Караульного".

Авторы одного из самых популярных агрегаторов считают, что он никогда не был полностью анонимным, поскольку у коллектива "есть внешние контакты". За все время существования канала менялось лишь число администраторов: когда-то их было семь, когда-то пять, когда-то четыре. Для одного из авторов ведение канала — это основная форма деятельности, остальные работают в разных сферах: СМИ, корпорации, реклама, аналитика, аудит и консалтинг. В редакции "Караульного" также подчеркнули, что нынешняя команда авторов стояла у истоков канала, а не перекупила его.

Для автора анонимного канала "Постправда" (26,9 тысячи подписчиков) решение освоить мессенджер было спонтанным — "было интересно попробовать этот инструмент, понять, как он вообще работает". На тот момент перед ними не стояло вопроса, быть или не быть анонимным, поскольку, по его словам, все, кроме и без того известных журналистов, вели свои каналы как анонимные.

"На момент создания канала (январь 2017 года) моя работа была связана с политическим PR и политтехнологиями, где всегда был высок спрос на какие-то новые технологии, и Telegram, как площадка, на которой зародились новые политические медиа, попал в зону моего внимания", — поделился автор канала.

Основная его работа связана с электоральными циклами. Поэтому в разные периоды жизни Telegram может быть "и увлечением, и работой". Приблизительную сумму заработка на канале автор комментировать не стал.

В коллективе "Караульного" заявили, что канал вполне самодостаточный в финансовом смысле проект, но цифр не привели. Авторы рассказали, что им неоднократно, зачастую по несколько раз на дню, поступают предложения по "сведению счетов с недругами" за деньги. Однако они принципиально не работают с компроматом, поскольку считают это неинтересным. Кроме того, в редакции есть определенный моральный кодекс, известный на рынке, а все публикуемое обязательно подвергается критическому анализу.

"Поэтому большинство подобных предложений мы отвергаем сразу же. Некоторые, если есть ссылки на первоисточники в официальных СМИ, мы рассматриваем. Но мы именно агрегатор, так что к нам, как правило, обращаются с предложением репоста, а не авторского текста", — разъяснили в редакции.

Авторы "Медиатехнолога" (72,1 тысячи подписчиков) еще до создания канала вели личные блоги и руководили СМИ. Создателем и идейным вдохновителем канала был один человек. За ориентир в самом начале было взято развитие аналогичного сервиса в Иране — там каналы насчитывали миллион подписчиков уже тогда, когда в России к Telegram еще никто не относился серьезно. В результате чутье не подвело, отметили в редакции. При этом анонимность канала позволяет читателям концентрироваться "на самой мысли", а не на личностях экспертов. В редакции уверены: аудитории Telegram неважно, кто и что стоит за каналом, важно то, о чем канал пишет и как он это делает, — такова природа Telegram.

"Тайная ложа"

Авторы каналов рассказали, кого предпочитают читать сами и кому доверяют больше всего.

Маргарита Симоньян, например, на вопрос о том, кому больше доверяет — традиционным СМИ или Telegram-каналам, ответила: "Я одинаково не доверяю и тем, и другим". При этом больше ей по душе нерабочее чтение в Сети.

"Я испытываю мало с чем сравнимое наслаждение в те редчайшие дни, когда позволяю себе не заглядывать в информационные источники и соцсети, а пользоваться интернетом только для того, чтобы почитать Еврипида, например", — поделилась она.

Политолог Баширов рассказал, что примерно 60 процентов в его подборке — это анонимные Telegram-каналы, а среди неанонимных новостных ресурсов он отдает предпочтение РИА Новости (80,5 тысячи подписчиков).

Многие, напротив, принципиально не читают анонимов. Например, Соловьев заявил, что ценит авторский подход и наиболее интересными считает каналы Симоньян, политолога Дмитрия Куликова (ДТ с 15,1 тысячи подписчиков), Сатановского. Телеведущий также рассказал, что подписан на канал РИА Новости.

Не читает анонимные каналы и политолог Екатерина Шульман (более 33 тысяч подписчиков). Канделаки подписана на "Незыгаря" (свыше 348 тысяч подписчиков) и "Караульного", отдавая предпочтение последнему. А из авторских она отмечает каналы журналиста Сергея Минаева и писателя Эдуарда Багирова

В редакции "Караульного" рассказали, что подписаны на 480 каналов. Кроме того, коллектив регулярно встречается с собственниками других каналов: в офисах, ресторанах, квартирах, а иногда — в банях и на яхте.

На "очень большое количество каналов" подписан и автор "Постправды", он тоже регулярно встречается с авторами и собственниками других каналов. Они делают это в барах, клубах, на днях рождения общих друзей — "как и все обычные люди", и никакой "тайной ложи" нет.

"Время от времени кто-то начинает говорить о некоей теневой "редакции Telegram ", но такого явления не существует — кто-то знаком по "дотелеграмной" жизни, кто-то знаком виртуально. Да, время от времени бывают встречи, хотя большинство вопросов решается виртуально. "Ну и какие встречи во время режима самоизоляции? Жизнь дороже", — подтвердили в редакции "Медиатехнолога".

Команда "Беспощадного пиарщика" (86,5 тысячи подписчиков) на вопрос об отношениях с коллегами по цеху заметила, что доступ к собственникам каналов затруднен "из физического мира". Доверяет редакция не каналам, а "своему сердцу". А авторов других анонимных каналов они, вероятно, встречали, но "не знали, что это именно они", поскольку эти каналы анонимные.