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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T11:20
https://ria.ru/20200514/1571420403.html
Все регионы перевели доплаты медикам, работающим с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571397614_0:0:3325:1871_1036x0_80_0_0_3e997bf235f6785d4bf16da1aa824b21.jpg
РИА Новости

Все регионы перевели доплаты медикам, работающим с COVID-19

11:20 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 мая - РИА Новости. Все регионы России, в том числе Чукотка и Колыма, перевели медикам, работающим с больными коронавирусом, доплаты из федерального бюджета.
Президент РФ Владимир Путин 8 апреля предложил установить специальные надбавки медикам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. Одиннадцатого мая он обратил внимание, что по состоянию на 9 мая указанные выплаты получили менее половины медработников, кому они были начислены, хотя деньги в регионы поступили, и поручил главам регионов решить проблему до 15 мая.
В среду президент сообщил, что в двух-трех регионах России пока не осуществлены дополнительные выплаты медикам. Глава Федерального казначейства Роман Артюхин рассказал о резком скачке выплат врачам и медперсоналу: по состоянию на 12 мая 9 регионов не перевели выплаты, 13 мая таких регионов осталось два. Он назвал Магаданскую область и Чукотский автономный округ. По его словам, коллеги из данных регионов пообещали осуществить выплаты в предстоящий рабочий день. Президент отмечал, что пока он несколько раз не сказал про доплаты, не во всех регионах перевели эти деньги медработникам.
В четверг губернатор Колымы Сергей Носов сообщил РИА Новости, что медики в области получают все положенные выплаты, на них изначально направили региональные деньги, поэтому в отчетах федеральные средства еще не были задействованы. По данным главы региона, первые выплаты были сделаны до 1 мая.
"И буквально сегодня эти выплаты сделаны также… Мы в сроки, которые установил для нас президент, крайние сроки, конечно, уложились. Но и в дальнейшем, конечно, посмотрим очень внимательно, чтобы вперед делать кассу федеральным средствам поступившим, а потом уже решать остальные вопросы", - сказал Носов.
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На Чукотке выплаты медикам перевели 13 мая, сообщили в четверг в региональном департаменте здравоохранения. "13 мая все федеральные выплаты были перечислены на личные счета медработников. В общей сложности по 415-му постановлению выплаты получили 45 медработников на сумму 3 миллиона 72 тысячи рублей и по 484-му постановлению - выплаты стимулирующие - 41 медработник на сумму 2 миллиона 885 тысяч", - сообщила и. о. начальника департамента здравоохранения региона Надежда Ищенко.
Всего на выплаты медикам в регионах из федерального бюджета было выделено 41,8 миллиарда рублей, и еще более 10 миллиардов рублей - федеральным учреждениям.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЧукоткаРоман АртюхинСергей НосовВладимир ПутинОбщество
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