Все регионы перевели доплаты медикам, работающим с COVID-19

"И буквально сегодня эти выплаты сделаны также… Мы в сроки, которые установил для нас президент, крайние сроки, конечно, уложились. Но и в дальнейшем, конечно, посмотрим очень внимательно, чтобы вперед делать кассу федеральным средствам поступившим, а потом уже решать остальные вопросы", - сказал Носов.